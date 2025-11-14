La escuela municipal Manuel Dorrego se amplía

Además, se moderniza para implementar la jornada completa

“El municipio de Vicente López continúa trabajando para potenciar la infraestructura en todas sus instituciones educativas. En esta oportunidad, la intendenta Soledad Martínez recorrió la obra de renovación y ampliación que se está llevando adelante en la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego de Florida Oeste, una mejora que permitirá acompañar la implementación de la jornada completa para sus alumnos, con espacios más cómodos, modernos y adecuados para el aprendizaje y la enseñanza”, sostiene un comunicado oficial.

Actualmente, los equipos avanzan con la instalación sanitaria, eléctrica y de agua, junto con tareas de mampostería y revoque. Está previsto que la obra finalice en los primeros días de febrero, lista para el inicio del nuevo ciclo lectivo.

Las tareas incluyen la ampliación de la cocina y las oficinas administrativas, la reforma integral de la sala de maestros, dirección, secretaría y baños de planta baja, además de la renovación de pisos, techos e instalaciones de servicios. También se llevan adelante trabajos de pintura en áreas comunes y se incorpora nuevo equipamiento para la cocina, para que los chicos disfruten de alimentos saludables.

Esta obra tiene un valor especial, ya que la escuela se encuentra en proceso de implementar la jornada completa en todos sus cursos. Esto permitirá duplicar las horas de aprendizaje y reforzar los contenidos en materias fundamentales como lengua y matemática, además de potenciar el trabajo en ciencia, tecnología, robótica, programación e inglés.

Desde el municipio, se continúa impulsando un plan integral de mejoras edilicias que alcanza a más de 20 instituciones educativas. El objetivo es que cada escuela pública municipal siga ofreciendo una educación de calidad, con espacios modernos y acomodados para acompañar el aprendizaje de los chicos en cada una de las etapas.