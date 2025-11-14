Kentucky inauguró un nuevo local en Soleil Premium Outlet

El pasado 7 de noviembre, la clásica pizzería celebró la apertura de su nueva sucursal en Soleil Premium Outlet, sumando un nuevo punto de encuentro para disfrutar de su tradicional pizza al molde.

Kentucky, reconocida por su muzzarella generosa y su masa al molde bien dorada, abrió oficialmente su nuevo local en Soleil Premium Outlet (Bernardo de Irigoyen 2647, San Isidro) el jueves 7 de noviembre, con un evento especial que se realizó de 19 a 22 horas.

Con más de ocho décadas de historia, la pizzería que nació en Buenos Aires y se convirtió en un verdadero emblema de la pizza al molde continúa expandiéndose y acercando sus sabores clásicos a nuevos espacios dentro del Gran Buenos Aires. La apertura en Soleil Premium Outlet reforzó la presencia de la marca en la zona norte y ofrece una propuesta ideal para quienes disfrutan de una buena pizza entre compras o en una salida familiar.

El nuevo local ofrece el menú completo de Kentucky: desde sus inconfundibles pizzas clásicas, que se caracterizan por la abundante mozzarella y la masa al molde, hasta su amplia variedad de empanadas ricas y abundantes, en un espacio diseñado para disfrutar en cualquier momento del día. Funciona de lunes a domingo, de 10 a 00 horas.

Para Kentucky, cada apertura representa una nueva oportunidad de formar parte de la vida cotidiana de sus clientes, manteniendo intacta la receta que la convirtió en una de las pizzerías más queridas del país.

(*) Datos del local

📍 Dirección: Soleil Premium Outlet – Bernardo de Irigoyen 2647, San Isidro, Provincia de Buenos Aires

(*) Acerca de Kentucky Pizzería

Con más de 80 años de historia, Kentucky es sinónimo de calidad y emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena crece a lo largo del país, llevando su famosa pizza a miles de clientes. La marca se caracteriza por mantener su receta tradicional y por su compromiso con la calidad en cada uno de sus productos.