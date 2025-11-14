San Isidro incorporó un nuevo tráiler quirúrgico para castraciones y vacunaciones gratuitas
El Municipio sigue recorriendo los barrios con su equipo de Zoonosis. Este 2025 aumentó un 30% la capacidad de atención, alcanzando 15.000 castraciones y 17.000 vacunaciones anuales.
El Municipio de San Isidro incorporó un nuevo tráiler quirúrgico para seguir fortaleciendo el programa de castraciones y vacunaciones gratuitas de mascotas. La nueva unidad móvil permite brindar el servicio de manera segura y accesible en todos los barrios del distrito. Esta política pública tiene como objetivo brindar un servicio de calidad para los vecinos de San Isidro y la prioridad es asistir a aquellos animales que no tienen dueño o son rescatados.
Además, durante 2025 se sumaron veterinarios al equipo municipal, que ahora cuenta con un staff ampliado de profesionales dedicados a las castraciones y vacunaciones diarias. Con estas incorporaciones, la capacidad operativa del área aumentó un 30%, alcanzando unas 15.000 castraciones y 17.000 vacunaciones anuales.
El servicio se realiza en más de 15 puestos distribuidos en distintos puntos del municipio. También, en coordinación con el área de Desarrollo Humano, los equipos municipales se acercan periódicamente a los barrios populares, donde se llevan a cabo jornadas integrales que incluyen castraciones, vacunaciones, desparasitación y tratamiento de sarna.
¿Cómo puedo sacar turno para castrar a mi mascota?
Para solicitar turno para castrar a tu mascota, se debe ingresar al Tramitador Electrónico San Isidro (TESI): https://www.sanisidro.gob.ar/portal-de-turnos-online
- Accedé a TESI con tu usuario y contraseña, en caso de no tener, mirá el video que explica cómo darte de alta.
- Una vez dentro, dirigite a la sección de “Trámites” en la barra de la izquierda. Ahí, seleccioná “Zoonosis-Castración PERROS” o “Zoonosis-Castración GATOS”, según el animal que quieras castrar.
- El siguiente paso consiste en elegir el puesto dónde querés llevar a tu mascota a castrar, seleccionadolo en el desplegable “Elegí el tipo de turno”.
- A continuación vas a poder ver en Información y requisitos las condiciones para poder castrar a tu mascota.
- Una vez leídos los requisitos, vas a elegir la fecha y hora de tu turno.
- En última instancia te pedimos que completes los datos requeridos, para poder contactarte y confirmar el turno (DNI y Teléfono de contacto).
- Para terminar, clickeá en “Solicitar Turno”.
- Finalmente vas a recibir una mail confirmando tu turno. También vas a poder visualizarlo desde la sección “Mis Turnos”.
- ¡Listo! Ya tenés tu turno reservado.
- Preséntate el día del turno en el puesto de castración seleccionado con tu mascota preparada en condiciones y presenta tu DNI.
- Si no podés asistir, avisar con al menos 48 horas de anticipación para liberar el turno y que otra persona pueda aprovecharlo.
Cronograma de castraciones y vacunaciones
Los cronogramas de castración y vacunación se actualizan cada dos semanas y pueden consultarse en la web de Mascotas San Isidro: https://www.sanisidro.gob.ar/mascotas