El Municipio rechazó a la resolución judicial que suspende la actividad de construcción edilicia

El Municipio de Tigre expresa su profunda preocupación y rechazo frente a la resolución judicial que dispuso la suspensión de toda actividad de construcción edilicia en el distrito, un fallo inédito que avanza sobre las atribuciones propias de los gobiernos locales en materia de planificación y diseño urbano.

Esta medida genera un impacto negativo inmediato sobre el empleo, la inversión y el desarrollo económico de nuestra comunidad. La construcción es una actividad estratégica para Tigre: motoriza el crecimiento, impulsa el comercio de cercanía y sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Durante las últimas décadas, el desarrollo urbano del Municipio permitió la llegada de nuevas familias, la radicación de inversiones privadas y consolidó a Tigre como uno de los distritos más dinámicos de la provincia de Buenos Aires.

Planificación urbana integral y equilibrio territorial

El Ejecutivo municipal reafirma la necesidad de avanzar en una planificación urbana integral, que contemple las particularidades de cada localidad y garantice un equilibrio adecuado entre crecimiento, densidad poblacional y preservación ambiental.

En este sentido, se encuentra actualmente en consideración del Honorable Concejo Deliberante un nuevo perfil urbano, que propone limitaciones razonables de alturas según las características de cada zona, con el objetivo de fortalecer un desarrollo armónico que cuide el ambiente, sostenga el empleo y promueva el progreso económico.

Obras estratégicas para mejorar la movilidad

Asimismo, el Municipio destaca que cuenta con un conjunto de obras viales planificadas, fundamentales para mejorar la movilidad y acompañar el crecimiento urbano. Continúan ejecutándose pavimentos en todas las localidades y, en breve, comenzará una obra de gran envergadura en el Camino Bancalari-Benavídez, una intervención clave para la conectividad del distrito.

El Gobierno local también subraya la necesidad de una acción coordinada entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Municipio, con el fin de fortalecer el transporte público automotor de pasajeros y el ferroviario como alternativa virtuosa para disminuir la congestión vehicular y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desarrollo con consenso y trabajo conjunto

Finalmente, el Municipio de Tigre reafirma su convicción de que el desarrollo del distrito debe surgir del consenso, la planificación y el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía. Por eso, continuará defendiendo el progreso, el empleo y el derecho de los vecinos a vivir en una ciudad en crecimiento, equilibrada y con futuro.