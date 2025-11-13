Llega la Ruta Saludable a Florida

Dos días para descubrir comercios, sabores y hábitos saludables en el barrio.

La Red Saludable Florida presenta la primera edición de la Ruta Saludable, una propuesta que invita a recorrer y disfrutar las experiencias gastronómicas y de bienestar de más de quince locales, restaurantes y cafés del barrio de Florida y el bajo de Vicente López. Del 13 al 15 de noviembre, vecinos y visitantes podrán participar de esta iniciativa que combina gastronomía, vida saludable y comunidad.

A lo largo del recorrido habrá degustaciones, charlas, presentaciones, menúes promocionales y pop ups de productores de la feria Sabe la Tierra, que se sumarán con propuestas especiales en las veredas de los comercios participantes. El objetivo es promover hábitos de vida más conscientes, fortalecer los lazos entre vecinos y productores locales, y consolidar una red de comercios comprometidos con la sostenibilidad y la alimentación responsable.

La Ruta Saludable tendrá su comienzo en la Plaza Remedios de Escalada de San Martín (sobre la estación de tren Florida), donde estará ubicado un punto informativo en el que se entregarán bolsas reutilizables para acompañar el recorrido.

El cierre de esta primera edición será el sábado 15 de noviembre, en el marco de la feria Sabe la Tierra, que se desarrolla en la Plaza Amigos de Florida (San Martín 2400), a partir de las 10 horas. Allí se realizará el lanzamiento oficial de la Ruta Saludable con talleres, actividades participativas y música en vivo.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el taller “Siembra Animada”, a cargo de Huertas Animadas, que invita a grandes y chicos a armar sus propios almácigos con semillas de hortalizas y aromáticas, fomentando la producción y el consumo de alimentos saludables y agroecológicos. También se presentará el Proyecto Ciudades Saludables, impulsado por la Asociación Amigos Jubilados de la Estación Florida Mitre y el Centro Barrial El Ceibo.

La Ruta Saludable Florida es una iniciativa impulsada por la Red Saludable Florida, en articulación con Sustentar, Sabe la Tierra y los comercios locales, con el acompañamiento de la Municipalidad de Vicente López. Esta propuesta busca generar un espacio de encuentro que promueva el consumo responsable, potencie la economía local y acerque a los vecinos nuevas formas de vivir y disfrutar el barrio de manera más saludable.

En el siguiente enlace se puede consultar el mapa con los comercios adheridos: Ruta Saludable Florida