San Fernando recibe una nueva edición de la Fiesta del Litoral

El domingo 16 de noviembre desde las 16 hs. se realizará en la Plaza Carlos Gardel (Quintana y Portugal) una nueva edición del tradicional espectáculo que contará con la presencia en vivo de artistas locales de música, canto y chamamé, y un gran cierre de Monchito Merlo. La entrada es totalmente libre y gratuita.

El Municipio de San Fernando invita a los vecinos a una nueva edición de la Fiesta del Litoral, celebración que reúne a las familias para una jornada a pura música popular. Será este domingo 16 de noviembre en la plaza Carlos Gardel, ubicada en Quintana y Portugal.

Asimismo, a las 16 se realizará la tradicional Procesión en honor a la Patrona del Litoral con la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí de Virreyes.

Luego, se abrirá el patio litoraleño con la presentación de los artistas locales “Los Gauchos Zapateadores”, “Conjunto 3 Provincias”, “El Ceibal”, el grupo chamamecero “Los Miño”, “Raíces de Simoca”, el conjunto “El Tatita Mercedeño”, ballet “Danzarte”, Hernán Figueredo y su conjunto, Diego Romero y a las 19.30 gran cierre a cargo de Monchito Merlo.

La entrada será libre y gratuita, y en caso de mal tiempo, el evento podría ser reprogramado.