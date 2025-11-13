Llega “Tigre Canta Rock 2025”: Julio Zamora encabezó el sorteo del certamen organizado por el Municipio

Cerca de un centenar de bandas participarán del certamen que busca generar un espacio de calidad para los artistas del distrito. El intendente junto a su equipo de trabajo participaron de la reunión, donde se dieron a conocer los por menores de la competencia y se diagramaron los días de las presentaciones. La primera ronda se llevará adelante del 18 de noviembre al 4 de diciembre.

El Municipio realizará el certamen “Tigre Canta Rock 2025” del que participarán cerca de un centenar de bandas del distrito, con el propósito de brindar un espacio de calidad para compartir sus creaciones. El intendente Julio Zamora acompañó el desarrollo de la presentación oficial en el Museo de la Reconquista, donde se dieron a conocer los detalles de la competencia y se realizó el sorteo.

“Estamos orgullosos de poder generar nuevamente un concurso de estas características para darle lugar a los artistas locales. La cultura y el deporte son dos aristas fundamentales para nuestra gestión y es por eso que tratamos de generar ámbitos propicios para que todas y todos puedan disfrutar”, expresó Zamora. E indicó: “Felicito a todo el equipo que está detrás de la organización y mis felicidades a las bandas que serán las protagonistas”.

La primera ronda se desarrollará del 18 de noviembre hasta el 4 de diciembre. En tanto la semifinal se planificó para el 10 y 12 del mismo mes. Estas instancias se llevarán adelante a las 19 h. en el Museo de la Reconquista, ubicado en la Av. Liniers 818, Tigre centro. Por su parte, la final será el 14 de diciembre en el Teatro Pepe Soriano. Cada etapa tendrá un jurado integrado por referentes del género, cantantes, músicos y productores.

La concejala Marilina Silva, manifestó: “Esto es parte de las políticas culturales impulsadas por el intendente Julio Zamora. Es la tercera edición del certamen en su versión rock; ya que hemos organizado con otros géneros como la cumbia y el folclore. Estás son iniciativas que se sostienen a lo largo del tiempo, lo que permite esta previsibilidad de saber que si vivís en Tigre vas a tener la oportunidad no solo de exponer la música sino también para monetizar la carrera. Eso habla del respeto que tiene el Municipio con estás propuestas”.

La actividad se desarrolló en horas de la noche con la presencia, además, del secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, y el encargado de la organización del certamen, Machy Madco Lococo, quien fue declarado recientemente como Personalidad Destacada de la Cultura local por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre por su mérito y trayectoria como bajista, músico y compositor.

Al respecto del certamen, Maxi, integrante de La Mason Dixon, agradeció la oportunidad de parte del Municipio y dijo: “Es un honor y un placer. Esperamos lo mejor del concurso porque se está haciendo con mucha responsabilidad. Sabemos que en el arte no se compite sino se comparte pero esto nos invita a conocernos. Acá ya ganamos todos”.

En tanto Zoe, representante de la banda Tinta al Huevo, comentó: “Actividades como esta es justo lo que necesitamos los artistas, movidas que nos incluyan y en Tigre se nota. Tocar en lugares importantes del partido también es todo una motivación”.