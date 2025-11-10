Semana del prematuro: causas y tratamientos prenatales

Por el Dr. Octavio Cincotta (*)

El parto prematuro se define como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, y representa uno de los mayores desafíos en la salud materno-infantil a nivel mundial.

Entre el 7% y el 12% de los embarazos en países desarrollados terminan en partos prematuros, siendo este un factor principal de morbimortalidad neonatal y riesgo de complicaciones a largo plazo.

¿Cuáles son las causas del parto prematuro?

Las causas son diversas y en muchos casos se explica por múltiples motivos; entre las principales se encuentran:

Infecciones: como las infecciones urinarias, corioamnionitis y caries.

Problemas estructurales uterinos: como malformaciones uterinas o insuficiencia cervical.

Condiciones maternas: hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia y enfermedades previas.

Factores socioeconómicos: estrés, falta de acceso a atención prenatal adecuada.

Hábitos y estilo de vida: tabaquismo, consumo de drogas o alcohol.

Embarazos múltiples aumentan significativamente el riesgo.

Historia previa de parto prematuro: incrementa la probabilidad en embarazos subsecuentes.

Muchos casos permanecen sin causa identificada, lo que subraya la complejidad del fenómeno.

Tratamientos prenatales y abordaje preventivo

La intervención precoz y el cuidado prenatales adecuados son clave para reducir la incidencia del parto prematuro. Los tratamientos y medidas preventivas implican reducción en los factores de riesgo:

Control y tratamiento de infecciones: control odontológico, urocultivo trimestral.

Suplementación con progesterona: en pacientes que requieran, por ejemplo, en aquellas con antecedentes de parto prematuro o cuello uterino corto.

Cerclaje cervical: en casos de incompetencia cervical.

Monitoreo fetal y clínico riguroso: para detectar signos de trabajo de parto prematuro.

Educación a la paciente: establecer claras pautas de alarma, interpretación de contracciones y movimientos fetales, la importancia del control prenatal regular.

Control de condiciones maternas: manejo adecuado de hipertensión, diabetes y otras patologías.

En casos de parto prematuro inminente, se utiliza hasta la semana 34 inclusive, glucocorticoides para favorecer la maduración pulmonar fetal, mejorar la supervivencia neonatal y reducir la tasa complicaciones respiratorias. Así mismo, la administración de sulfato de magnesio tiene efecto neuroprotector en aquellos embarazos menores de 32 semanas completas.

Prevalencia y comparación en diferentes contextos

La prevalencia del parto prematuro varía según la región, acceso a servicios de salud y condiciones socioeconómicas. En países con sistemas de salud robustos, la tasa puede situarse en torno al 8-10%, mientras que en áreas con menor acceso a sistema de salud y poca atención prenatal, puede superar el 15%. Al comparar pacientes de embarazos espontáneos con aquellos en tratamientos de alta o baja complejidad, se observa que:

Embarazos espontáneos: muestran una incidencia de parto prematuro del 7-10%, influenciada mayormente por factores biológicos y sociales.

Tratamientos de baja complejidad: generalmente involucran embarazos de bajo riesgo, con menos incidencia de parto prematuro. El seguimiento prenatal puede ser menos exhaustivo, pero aún efectivo si se detectan factores de riesgo.

Tratamientos de alta complejidad: corresponden al grupo de embarazos de alto riesgo, y están incluídos en estos los embarazos múltiples, con patologías maternas o antecedentes que aumenten el riesgo de parto prematuro. La tasa de parto prematuro en estos casos puede llegar a ser significativamente mayor, hasta 25-30%, requiriendo intervenciones específicas y monitoreo avanzado.

Rol del médico

La principal estrategia para la prevención del parto pretérmino incluye siempre la realización de un interrogatorio exhaustivo sobre antecedentes ginecológicos y obstétricos, medición de la longitud cervical y prevención de infecciones. El acompañamiento, seguido de explicaciones claras respecto a los riesgos, beneficios y eventuales complicaciones neonatales son claves para que la persona gestante tenga un panorama de mayor claridad y pueda valerse de las herramientas para participar activamente en la prevención.

(*) (MN 171757), obstetra y ginecólogo de Halitus Instituto Médicos

(*) Imagen: Freepik.es