Juan Falú en concierto en El Rancho de La Carpincha

El próximo domingo 7 de diciembre a las 21 h, el reconocido guitarrista y compositor Juan Falú se presentará en El Rancho de La Carpincha, ubicado en Cazón 961, Tigre, en el marco de un encuentro musical que promete una noche excepcional.

El concierto tendrá lugar en la víspera de un feriado, invitando a disfrutar plenamente de una noche dedicada a la música

Figura central de la música popular argentina, Falú ha construido una obra que entrelaza la profundidad poética, la raíz folklórica y una mirada contemporánea sobre nuestra identidad musical. Su guitarra es testimonio de una búsqueda constante entre la tradición y la creación, donde cada interpretación se vuelve una forma de diálogo con la memoria cultural del país.

A lo largo de su vasta trayectoria, Juan Falú ha compartido escenarios con referentes como Liliana Herrero, Raúl Carnota y Teresa Parodi, y ha llevado su música a públicos de todo el mundo. Además de su labor artística, ha desarrollado una destacada actividad académica y es el director artístico del Festival Guitarras del Mundo, uno de los encuentros más importantes dedicados a este instrumento.

El concierto —que Falú ofrecerá solo con su guitarra— será una oportunidad para disfrutar de cerca la sensibilidad y el virtuosismo de uno de los grandes intérpretes de nuestra música.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $20.000.

Las reservas se realizan a través del siguiente formulario: https://forms.gle/fgLifNhdaXgTrZG3A

El espacio contará con servicio de buffet antes y después del concierto, invitando a compartir una noche de música, encuentro y comunidad.

Organiza: El Rancho de La Carpincha (Instagram).

Consultas 1140751412 (Solo texto Whatsapp) o [email protected]