El rap, la educación y el conurbano se unen en el Festival Potencia Conurbana

Haciendo Rap Juntxs llevará su propuesta artística y pedagógica a la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) el próximo miércoles 19 de noviembre a las 16 hs, en el marco del Festival Potencia Conurbana, un encuentro cultural que reúne a artistas, docentes y estudiantes comprometidos con el arte como herramienta de transformación social.

Desde su nacimiento en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), el colectivo Haciendo Rap Juntxs trabaja articulando rap, educación pública y territorio. A través de talleres, discos colectivos y actividades abiertas, el proyecto impulsa la participación de jóvenes del conurbano bonaerense que encuentran en la palabra, la escritura y la música un canal de expresión, pertenencia y crecimiento personal.

Durante la jornada en la UNPAZ, el colectivo ofrecerá un taller de creación artística popular, que incluirá: graffiti y escritura de letras,charla sobre derechos de autor y registro independiente, herramientas básicas de marketing musical, muestra de libros, fotografías y producciones artísticas, y un espectáculo escénico en vivo que combina rap, poesía y performance.

El colectivo viene de publicar una antología de letras y se encuentra actualmente produciendo su segundo disco colectivo, esta vez con la participación de artistas latinoamericanos. Además, sus integrantes colaboran con universidades, organizaciones barriales y proyectos culturales que promueven la educación popular.

Haciendo Rap Juntxs forma parte de una nueva generación de artistas que piensan la cultura como un puente entre la universidad y los barrios, apostando a la creatividad, la organización y el derecho a la expresión.

RESEÑA

📍Evento: Festival Potencia Conurbana

📅 Fecha: Miércoles 19 de noviembre – 16:00 hs

📍 Lugar: Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)

🎤 Participa: Colectivo Haciendo Rap Juntxs (UNAJ)