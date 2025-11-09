Aprender Haciendo, el programa del Municipio de Tigre que incentiva la inclusión digital

El intendente Julio Zamora acompañó la jornada que se llevó adelante en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco. La actividad, ejecutada de manera articulada con Lenovo y United Way Argentina, contó con la muestra y exposición de trabajos realizados por alumnos de escuelas primarias y secundarias del distrito.

En General Pacheco el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del programa Aprender Haciendo, una iniciativa destinada a la inclusión digital de alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias del Municipio.

“El aprendizaje de robótica en las escuelas es fundamental a la hora de acceder a un mundo donde la tecnología es la gran protagonista. Estuvimos junto a docentes visualizando los trabajos que realizaron durante el año”, destacó el jefe comunal, quien también resaltó la importancia de mantener la articulación entre el sector público y privado para el desarrollo de la comunidad.

El encuentro -realizado en la UTN- contó con la presencia de los alumnos de las escuelas primarias N° 14, N° 38 y N° 50 y los colegios María de Guadalupe y San Pedro Claver. La comunidad educativa expuso trabajos ejecutados en las aulas que están relacionados al área de la informática y tecnología.

Finalizado el evento, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, expresó: “Con el intendente Julio Zamora estamos muy contentos por estas actividades. Le agradecemos a los docentes que llevan adelante estos proyectos junto a los alumnos de las instituciones. Desde el Municipio de Tigre buscamos que este tipo de iniciativas se mantengan en el tiempo y se extiendan a distintas primarias y secundarias del territorio”.

Aprender Haciendo es un programa que el Municipio de Tigre lleva adelante desde el 2022 de manera articulada con United Way Argentina y Lenovo. Tiene como objetivo la incorporación de herramientas tecnológicas a las aulas y experiencias relacionadas a la robótica y programación.