Violento choque en Don Torcuato: una moto impactó de frente contra un camión

En Don Torcuato, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte siniestro vial entre una moto y un camión: la motociclista fue trasladada al hospital de manera inmediata.

El suceso ocurrió en horas de la tarde, cuando la motociclista -que circulaba por Avenida Belgrano- perdió el control del rodado y chocó de frente contra el vehículo de gran porte que transitaba en sentido contrario.

Los agentes del COT detectaron el impacto a través de las cámaras locales y activaron el protocolo correspondiente: arribó a la escena una patrulla municipal, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes derivaron a la motociclista al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco. Se encuentra fuera de peligro. Por otro lado, al conductor del camión se le realizó el control de alcoholemia y dio negativo.

