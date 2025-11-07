Se reprogramó la Feria del Libro de Vicente López: charlas, talleres y lectura para toda la familia en Quinta Trabucco

Debido a las condiciones climáticas, el evento que estaba programado para mañana se realizará el sábado 15 de noviembre, de 11 a 20 horas, y en un nuevo escenario, la Quinta Trabucco, ubicada en Melo 3050 (Florida).

Los vecinos amantes de los libros podrán disfrutar de una jornada dedicada a la lectura, la ilustración y la creación artística local e independiente con la 12° edición de la Feria del Libro, Ilustradores, Cómics e Historietas de Vicente López.

Desde hace más de una década, la feria se consolida como un espacio de encuentro y difusión de la producción literaria y gráfica, reuniendo a escritores, editoriales, librerías, bibliotecas, historietistas e ilustradores. Además, promueve la participación de jóvenes creadores y de proyectos culturales emergentes del distrito.

Este año el encuentro contará con la participación de más de doscientos expositores de distintas disciplinas. Durante todo el día habrá talleres, charlas, lecturas, muestras y música en vivo, con propuestas pensadas para todas las edades.

En el Espacio Libre se desarrollará, entre las 11 y las 18 horas, una propuesta de arte participativo en la que los visitantes podrán crear su propia postal de la feria utilizando papeles, colores, sellos y collage.

Durante la tarde se ofrecerán talleres para toda la familia. De 15 a 16 horas, la ilustradora Clara Lagos coordinará un taller de historieta en el que se trabajará a partir de imágenes, palabras y recortes, invitando a crear colectivamente historietas, ilustraciones y pequeños libros. En simultáneo, entre las 15 y las 18 horas, la artista Jimena Celis dictará un taller de collage que propone explorar distintas técnicas de composición visual, experimentando con revistas, fotografías y papeles para dar forma a ideas e historias únicas.

En el escenario principal, desde las 15 hasta las 18 horas, se realizará el ciclo “Lo que escriben los más jóvenes”, con lecturas de Valen GoAz, Ottoño Naranja, Pilar Hernández y Joha Dixon. A las 16 horas tendrá lugar una charla con los ilustradores de la muestra de la Casa de la Cultura “Mundos posibles. Mundos ilustrados”, de la que participarán Pablo Picyk, Júlia Barata, Mariángeles Raimondes, Ximena García, Clara Lagos y Paz Tamburrini, con la moderación de Alejandro Farías. Luego, a las 17 horas, se presentará el grupo NINJA, un trío de mujeres multiinstrumentistas, cantantes y compositoras cuyas canciones fusionan sonidos del mundo con un aire folclórico y arreglos originales.

El cierre de la jornada estará a cargo de una charla performática sobre el libro “Imprenteros”, a las 18 horas en la casona de la Quinta. En esta actividad, Lorena Vega y sus hermanos Sergio y Federico Vega presentarán la publicación editada por Documenta Escénicas, inspirada en la obra teatral homónima que la artista dirige desde 2018.

Para más información, se puede ingresar en: vicentelopez.gov.ar/agenda/feriadellibro