El Museo del Agua abre sus puertas en una nueva edición de la Noche de los Museos

El Museo del Agua de AySA se suma a una nueva edición de la Noche de los Museos, con una propuesta innovadora y gratuita para vivir un encuentro con el arte y la cultura.

El sábado 8 de noviembre, el emblemático Palacio de las Aguas Corrientes abrirá sus puertas para que los visitantes puedan recorrer distintas exposiciones e intervenciones artísticas, y actividades pensadas para todas las edades.

Además de la invitación a descubrir un edificio único y misterioso por dentro, este año, la experiencia incluirá la presentación de una fotogalería a cielo abierto sobre la fachada de Av. Córdoba, con imágenes que reflejan distintos aspectos del trabajo sanitarista, como el profesionalismo, la eficiencia, la innovación y la tecnología que caracterizan esta importante labor.

Al ingresar, la visita propone un recorrido por 6 estaciones artísticas, comenzando con la proyección de un video sobre la historia y construcción de este emblemático Palacio, seguida una travesía sonora por el Archivo Histórico, donde se develarán los secretos y mitos que rodean al edificio.

Luego, el recorrido continúa hasta la sala de microcine, donde se presentará la performance audiovisual “Siendo Río” de Sophie Veber y Paco Damitio. Atravesando el corazón de hierro del edificio, también se podrá disfrutar de la muestra de arte contemporáneo “Cartografía del alma”, de la artista Nat Orlowski, con curaduría de Rodrigo Alonso.

Por último, los visitantes podrán recorrer libremente las salas del Museo del Agua para conocer la historia de los antiguos sistemas de potabilización de la Ciudad de Buenos Aires y descubrir piezas y artefactos sanitarios únicos y curiosos.

De esta manera, AySA busca generar un espacio de encuentro, promoviendo a través de la cultura un espacio para conocer más sobre el valor del agua como elemento esencial para la vida.

El ingreso es por Av. Córdoba 1950, CABA desde las 19 y hasta las 02 hs.

Más información: https://aysa.com.ar/Museo/noche_museos