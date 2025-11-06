Con el objetivo de dar a conocer la oferta educativa del Municipio de Tigre, se llevó adelante la edición 2025 de Expo CUT

La actividad se realizó en el Centro Universitario Tigre junto a cientos de jóvenes. El intendente Julio Zamora acompañó el encuentro que tuvo como propósito que los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de la ciudad conozcan las propuestas académicas disponibles en el territorio

Con una masiva convocatoria, el Municipio de Tigre realizó la 12° edición de Expo CUT, evento que tiene como finalidad dar a conocer la oferta educativa terciaria y universitaria de la ciudad. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad junto a cientos de jóvenes.

“Estamos muy contentos de poder exponerle a toda la comunidad de Tigre la disponibilidad de carreras universitarias para que puedan encontrar en este centro una salida educativa. Este espacio es para que puedan venir y recorrer el ámbito universitario muy cerca de su casa y con la posibilidad siempre de seguir ampliando nuestros horizontes en materia educativa”, expresó el jefe distrital.

Y cerró: “Continuamos mostrando que es lo que hacemos para la comunidad en el ámbito universitario y siguiendo en esta gran tarea que es mejorar la educación pública para que los jóvenes sepan que hay un Municipio que está presente en las escuelas, en los jardines y las universidades”.

Durante el evento los presentes se interiorizaron en las propuestas académicas que hay en Tigre, desde el ámbito público y también privado. Además, el encuentro contó con la presencia de diferentes áreas municipales que brindaron información a los vecinos y vecinas. Por otro lado, el desarrollo de la jornada contó con talleres y charlas informativas de orientación vocacional.

Por su parte, la representante del CUT, Cintia Valenzuela, señaló: “Más de 400 alumnos visitaron el Centro Universitario Tigre, donde se presentaron diversas carreras y propuestas educativas, incluyendo la Universidad Nacional de las Artes. De esta manera, el Municipio de Tigre reafirma su compromiso con la educación a través de inversiones en infraestructura escolar y equipamiento, buscando mejorar la educación pública y ofrecer a los jóvenes oportunidades cercanas para su desarrollo académico”.