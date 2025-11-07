Nochecitas en San Isidro: nueva propuesta para disfrutar al aire libre con gastronomía y música

El Municipio inaugura este sábado 8 de noviembre este ciclo que se irá replicando en distintos puntos del partido. Esta primera edición será en el nuevo Paseo Fleming de Martínez. Debido al evento, estará restringido el tránsito en la avenida.

Este sábado, de 18 a 21h, se llevará a cabo la primera edición de “Nochecitas en San Isidro”, en el Paseo Fleming, entre Hipólito Yrigoyen y Vélez Sarsfield, Martínez, donde habrá emprendedores, gastronomía y música en vivo. El Municipio de San Isidro pone en marcha esta iniciativa para que los vecinos disfruten de las noches de verano y primavera, y promover el uso de los distintos espacios públicos del distrito.

A las 18.30h, una Banda de Covers tocará temas de rock nacional; a las 19.30h será el turno del grupo “Nacho & Niki”, y a las 20.30h el cierre será con covers de cumbia. Además, habrá sorteos de distintos emprendedores de la zona.

En cuanto a la gastronomía, habrá puestos de distintos locales de la zona que ofrecerán hamburguesas, empanadas, panchos, pizzas, licuados, y otras bebidas.

Debido al evento, Flemming e Yrigoyen, y Fleming y Vélez Sarsfield estarán cortadas al tránsito de 15 a 22h.

El Paseo Fleming fue inaugurado en agosto. Las obras contemplaron la repavimentación de la avenida, la demarcación de cruces, la instalación de semáforos peatonales en todas las intersecciones, la renovación de las veredas y nuevos árboles.

La obra implicó el ordenamiento de la avenida a partir de la incorporación de infraestructura moderna y la puesta en valor de la traza de forma integral. Se renovaron todas las veredas priorizando el uso de cada frentista, se reordenó el estacionamiento brindando más espacio para el peatón, se plantaron nuevos árboles e integraron canteros y se mejoraron los espacios de espera de colectivo y el alumbrado público.