En Troncos del Talar, Julio Zamora monitoreó el desarrollo del Plan de Pavimentación del Municipio de Tigre

El intendente supervisó el avance de las labores que el Gobierno local lleva adelante sobre las calles French y Rocha. Se trata de una obra que contribuye a la seguridad vial del territorio.

El Municipio de Tigre avanza con el Plan de Pavimentación 2025 en diferentes puntos del distrito. El intendente Julio Zamora recorrió dichas labores en Troncos del Talar para mejorar la circulación de vehículos.

“Se trata de una obra que brinda más asfaltos y seguridad vial para los vecinos de Troncos del Talar. Estamos interviniendo arterias cruciales que contribuyen al progreso de la comunidad y el desarrollo del territorio”, señaló Zamora.

Los trabajos se realizan sobre las calles French, entre Independencia y Necochea y sobre Rocha entre Independencia y Mosconi. La obra consiste en movimiento de suelo, reclamado, compactación y, por último, la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

Para más información, comunicarse con la delegación correspondiente en el siguiente link: CLICK AQUÍ.