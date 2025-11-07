“Pensar la escuela hoy es animarse a innovar”

Lo dijo Soledad Martínez, al lanzar el nuevo episodio del podcast “¡Presente!”

La intendenta de Vicente López presentó el tercer episodio del podcast de educación “¡Presente!”. En este capítulo Soledad Martínez dialogó con Sergio Siciliano sobre las complejidades dentro de las aulas, el rol de la política y el verdadero propósito de la educación hoy. Ya está disponible en Spotify y YouTube.

Sergio Siciliano es maestro y legislador porteño, con larga experiencia en políticas pedagógicas. Allí analizaron juntos las diferencias entre la Provincia de Buenos Aires y Vicente López, además de debatir la problemática de la educación nacional, el sistema de repitencia y el rol de la escuela en el futuro de los alumnos.

En primer lugar, debatiendo sobre la inversión del Estado en la enseñanza, Martínez expresó: “Vengo insistiendo hace mucho tiempo que los intendentes podemos hacer más por la educación de las ciudades que gobernamos, y más en la Provincia de Buenos Aires”, y ejemplificó en su rol como jefa comunal que “Si los intendentes nos enfocamos en la educación podemos hacer grandes cosas, como hemos hecho acá en la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira. Hace dos años que esta escuela funciona y es distinta a las demás”.

Por su parte, Siciliano elogió el modelo pedagógico de Vicente López: “Muchas de las cosas que los especialistas señalamos en educación, en este municipio están pasando. No hay muchos ejemplos en la Provincia con escuelas públicas como ésta que se animen a innovar. No porque los docentes no se animen, sino porque la política los tiene que acompañar. Acá tienen el apoyo del municipio y se nota la diferencia”.

Además, pensando en el contexto nacional, la intendenta cuestionó que “Tenemos indicadores hoy que son tremendos, la mitad de los estudiantes no entienden lo que leen, y solo un tercio llega al secundario”, a lo que el legislador porteño agregó que “Los pibes saben que no tienen las herramientas para enfrentar el mundo. La escuela no está respondiendo a la búsqueda del sentido”.

Por último, Soledad Martínez destacó que

“La tecnología nos hace la vida más fácil en muchas cosas, y en Vicente López incorporarla para el aprendizaje de los chicos es uno de nuestros pilares, pero no hay que soltar la parte humana de la escuela, no es una o la otra, tienen que ser las dos”.

Cada semana se estrena un nuevo episodio del podcast “¡Presente!”. La cuarta conversación contará con Fernanda Montes de Oca como invitada destacada. Es especialista en proyectos estratégicos por la educación y forma parte del equipo de Google for Education.