La cultura vibra en la UNPAZ: llega la primera edición del Festival Potencia Conurbana

Del 6 al 20 de noviembre se realizará la primera edición del Festival Potencia Conurbana, un evento que reunirá a más de 30 colectivos culturales en escena e invitará a disfrutar de danza, teatro, cine, bandas en vivo, ferias, poesía, muestras y exposiciones, con entrada libre y gratuita.

El Festival abrirá su recorrido con la III Muestra de Cine UNPAZ, organizada por la Licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el salón auditorio de la sede central. La muestra ofrecerá una programación de alrededor de 30 cortos producidos por estudiantes, realizadoras y realizadores del territorio y la comunidad en general. Incluirá una sección especial de cortos de terror, la mesa panel “El accionar de trabajadoras/es del audiovisual: cambios tecnológicos y desfinanciamiento político” —con la participación de Guido Valerga y Diego Galíndez, secretario general y secretario tesorero de SICA APMA— y la proyección de ¡Fuck You. El último show! sobre el último concierto de la mítica banda SUMO, con la presencia del director José Luis García y el productor Aníbal Esmoris.

La agenda teatral contará con dos obras destacadas. El unipersonal “La oso”, de Mariela Alejandra, aborda desde el biodrama la historia familiar de la autora y su hermana Sandra, asesinada en 1995 en Monte Chingolo. Con humor e ironía, la obra reflexiona sobre la niñez vulnerable, la violencia, los femicidios y la lucha de las mujeres por sobrevivir. También se presentará “La penúltima oportunidad”, de Rafael Bruza, a cargo de la compañía Tedrys Teatro, que narra el encuentro de dos amigas en una historia sensible sobre los vínculos, la búsqueda y la redención. Además, el Grupo de Teatro Comunitario de la UNPAZ ofrecerá una clase abierta con performance en vivo.

Los escenarios “Pañuelo” y “Potencia” serán el epicentro de más de diez shows musicales, con la participación de bandas locales y agrupaciones surgidas de los talleres culturales de la Universidad. El festival también contará con la participación del colectivo ¡Haciendo rap juntxs! de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que realizará un taller de rap, un conversatorio y un espectáculo de freestyle.

El arte urbano tendrá su espacio con la realización en vivo de un mural colectivo, a cargo de Los Vengadores del Conurbano y el grupo de arte público y muralismo de la UNPAZ, que dejarán testimonio visual de esta primera edición.

El arte gráfico y la producción editorial estarán presentes de la mano de Hermano William y Gráficxs del Oeste, con instalaciones de libros, poesía, fanzines y afiches, además de la actividad “Imprimir memoria”, dedicada a la impresión en vivo de afiches con temáticas vinculadas a derechos humanos y diversidad. También se presentarán la instalación textil del colectivo de educadoras “Conurbanas” y la muestra del taller de collage “Texturas conurbanas”.

En el sector de ferias y artesanías, habrá stands de la Red Cumelenera, Lxs Caracolxs y Alfarería del NOA, con producciones en cerámica, textiles, pintura y orfebrería.

El folklore nacional estará representado con “Eternas mujeres argentinas”, de la Compañía de Danza Argentina, que rescata figuras femeninas silenciadas por la historia, y con “Norte Sacayán”, de Erótikas San Vicente, una propuesta que combina danza tradicional y diversidad sexual. También participarán el colectivo Musik & Cirk, el espectáculo Patrimonio Chamamé de la Sociedad de Fomento Unión de Familias Obreras y el Grupo de Danza Folklórica de la UNPAZ.

Instituciones educativas de la región se sumarán con producciones interdisciplinarias, como la EES N°52 “Eva Perón” de José C. Paz, que presentará un radioteatro y podcast con leyendas creadas por estudiantes, y el Centro de Formación Integral de Educación Especial N°1, que realizará “Memoria Sí”, un recorrido guiado que invita a reflexionar sobre la historia reciente y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

La poesía tendrá un lugar especial con el ciclo “Museo de estrellas”, un taller de poesía sobre diversidad y memoria a cargo de Gráficxs del Oeste, y el espectáculo “¡Le amo señora!”, una experiencia poética multisensorial que combina actuación, proyecciones y pintura.

La última jornada coincidirá con la Noche de las Universidades y contará con la presentación de la primera antología de autores locales, “Nuestro hogar, nuestro terruño”, publicada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial José C. Paz, en homenaje al historiador Alberto Julio Fernández.

También se presentarán tres exposiciones del colectivo de realizadores gráficos digitales Perla Brisha y Gari Ilustre: “La pasión”, intervención fotográfica inspirada en el Club Atlético San Miguel; “Plegarias”, ilustraciones animadas que interpelan la devoción popular; y “La presencia”, una performance de mapping con proyecciones, animaciones y fotografía.

El cierre del festival será a todo ritmo sobre la calle Leandro N. Alem, con la presentación de cuatro murgas: la comparsa inclusiva Suyay, La moña suelta, Los auténticos de José C. Paz y Los chiflados del ritmo, que desplegarán el color y la energía del carnaval conurbano.

PROGRAMA COMPLETO

https://www.unpaz.edu.ar/potencia-conurbana