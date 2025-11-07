Con motivo de fortalecer la inclusión y el aprendizaje, el Municipio de Tigre realizó una nueva edición de Educación en las Plazas

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal presenciaron la actividad que se organizó en Rincón de Milberg, junto a cientos de vecinos y vecinas. La propuesta contó con actividades lúdicas, shows infantiles y stands de diferentes áreas del Gobierno local.

En Rincón de Milberg, autoridades del Municipio de Tigre acompañaron a la comunidad en el desarrollo del programa Educación en las Plazas; iniciativa destinada a fortalecer la inclusión y el aprendizaje en la comunidad.

El encuentro se realizó durante la tarde en la Plaza Niño Dios y contó con la presencia de representantes de la comuna, quienes dialogaron con los presentes sobre la actualidad de la localidad y las necesidades y problemáticas de los diferentes establecimientos educativos del territorio.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, indicó: “Se trata de un programa que busca promover la participación comunitaria y que los vecinos y vecinas puedan acceder a los diferentes servicios que ofrece el Municipio, como así también informar sobre las posibilidades académicas del Centro Universitario Tigre”.

La jornada contó con shows de música en vivo, propuestas lúdicas para toda la familia y stands con propuestas de diferentes áreas municipales como Mujeres, Géneros e Infancia; Turismo; Reciclá; Protección Ciudadana; el Centro Universitario Tigre (CUT); la Escuela Municipal de Ajedrez y Deportes.