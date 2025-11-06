jueves, noviembre 6, 2025
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Cultura Noticias San Fernando 

Un espectáculo de terror se presentará este sábado en el Museo de San Fernando

Redacción Periódico Para Todos

El “Circo de las Maravillas” con entrada libre y gratuita es la propuesta inmersiva del Municipio con más de 30 artistas en escena en un original show familiar que tendrá mapping, música e imponente escenografía. Desde las 20h en el Museo de San Fernando (Ituzaingó 1053), con ingreso segmentado en grupos por orden de llegada.

La Secretaría de Cultura y Turismo de San Fernando invita a las vecinas y vecinos al escalofriante “Circo de las Maravillas” que se montará este sábado 8 de noviembre a las 20h en el Museo de San Fernando (Ituzaingó 1053).

Es un espectáculo especial alusivo a Noche de Brujas, apto para toda la familia -recomendable desde los 6 años de edad-, que cuenta con la participación de más de 30 artistas locales, con performances en vivo, música y proyección mapping, donde el espectador se sumerge en una experiencia temática para enfrentar los miedos de una manera original y divertida. Todos son invitados a participar disfrazados.

Cabe destacar que el ingreso a este evento gratuito y familiar será desde las 20h, segmentado en grupos según su orden de llegada. En caso de lluvia podría ser reprogramado.

 