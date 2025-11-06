Un espectáculo de terror se presentará este sábado en el Museo de San Fernando

El “Circo de las Maravillas” con entrada libre y gratuita es la propuesta inmersiva del Municipio con más de 30 artistas en escena en un original show familiar que tendrá mapping, música e imponente escenografía. Desde las 20h en el Museo de San Fernando (Ituzaingó 1053), con ingreso segmentado en grupos por orden de llegada.

La Secretaría de Cultura y Turismo de San Fernando invita a las vecinas y vecinos al escalofriante “Circo de las Maravillas” que se montará este sábado 8 de noviembre a las 20h en el Museo de San Fernando (Ituzaingó 1053).

Es un espectáculo especial alusivo a Noche de Brujas, apto para toda la familia -recomendable desde los 6 años de edad-, que cuenta con la participación de más de 30 artistas locales, con performances en vivo, música y proyección mapping, donde el espectador se sumerge en una experiencia temática para enfrentar los miedos de una manera original y divertida. Todos son invitados a participar disfrazados.

Cabe destacar que el ingreso a este evento gratuito y familiar será desde las 20h, segmentado en grupos según su orden de llegada. En caso de lluvia podría ser reprogramado.