Llega Expo Empleo San Isidro, la primera gran feria para promover la inserción laboral local

El próximo lunes se realizará este encuentro pensado para conectar a vecinos en búsqueda activa de trabajo con empresas.

El lunes 10 de noviembre, de 10 a 15h, se realizará en Boulogne la primera Expo Empleo organizada por el Municipio de San Isidro para promover la inserción laboral. La cita será en el playón de estacionamiento del Shopping Soleil, en Bernardo de Irigoyen 2647.

Expo Empleo San Isidro será un espacio de vinculación intensiva. Allí los asistentes podrán entregar su CV en los stands de 35 empresas líderes de diversos rubros, participar en entrevistas exprés con reclutadores y postularse a oportunidades reales, para todos los niveles de experiencia.

Además, se lanzará el primer portal de empleo municipal: una plataforma gratuita y permanente donde los vecinos de San Isidro podrán cargar su CV y conectar directamente con ofertas laborales activas de empresas registradas. Un canal digital que funcionará todo el año como puente entre el talento local y el sector productivo.

“Va a ser una experiencia integral para promover la vinculación directa entre empleadores y miles de postulantes, Esto forma parte de una política municipal de apoyo al trabajo, de articulación con empresas, pymes y comercios, y de priorizar la formación y la inserción laboral de nuestros vecinos”, destacó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

Entre las empresas que participan de la feria están: Autonomy, Café Martinez, Car One, Carrefour, Cinemark Hoyts, Cleanmanagers, Rowa S.A, JC Barandas, FarmaPlus, Melisam Fire Group, KFC, Pullmen RRHH, Onix RRHH, Mostaza, Pelba, Limpiolux, Mauro & Hulten, Grupo Medihome, Saputo, Grupo L, Lukas S.A, Puma, McDonald´s, Mercomax S.A, IRSA, Prosegur, Parque de la Costa, Basta de Humo, Grupo Robayna, Ferreiros y Vilela, Pedidos Ya, La Voluntad, Starbucks y Grupo BGH.

Los asistentes recibirán un código QR personal al acreditarse para acceder a todas las actividades. Recomendamos preinscribirse aquí: https://registrateahora.com/main/events/68678/338931/000000

En caso de lluvia, el evento se reprograma para el martes 11 de noviembre.