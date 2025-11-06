Julio Zamora supervisó el funcionamiento del Polideportivo N°19 “José ‘Bocha’ Marrero” de General Pacheco

El jefe comunal de Tigre recorrió las instalaciones del centro deportivo inaugurado recientemente donde ya realizan diversas actividades vecinos y vecinas. Allí, dialogó con los profesores y directivos para conocer sus necesidades.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó el funcionamiento del Polideportivo N°19 “José ‘Bocha’ Marrero”, ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes. Recorrió el establecimiento y dialogó con los presentes con una escucha atenta en las problemáticas que tiene la comunidad.

“Estamos visitando nuevamente este establecimiento con esta pileta que es el orgullo de todos los vecinos. Este polideportivo ya cuenta con más de 1.500 inscritos y la matrícula sigue creciendo para el disfrute de toda la comunidad de General Pacheco”, destacó el jefe comunal.

Quienes deseen inscribirse podrán acercarse al área de administración de lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 13 a 20 hs.

El nuevo natatorio municipal – ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes – consta de un total de 800m2 que incluye una pileta semiolímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos.