Sábado a puro Hip Hop en Vicente López con los mejores raperos del país

Vicente López se convertirá en punto de encuentro para la escena del rap nacional en la nueva edición de “Vivamos Hip Hop”, el evento urbano organizado por la Municipalidad en conjunto con la Freestyle Master Series (FMS). Será este sábado 8 de noviembre desde las 16 horas en la Plaza Alem (Guillermo Marconi y Maquinista Carregal, Munro).

La jornada consistirá en un torneo de plazas en el que se presentarán algunos de los mejores raperos del país, con apertura de inscripciones desde las 16 horas. A partir de las 18 se dará comienzo a las batallas, donde artistas de la escena nacional se enfrentarán en duelos cargados de flow, improvisación y talento.

Además, esta edición de Vivamos Hip Hop trae una novedad especial: la búsqueda del “Extra Player” de Facu HDR, quien competirá en la tercera fecha de la liga FMS. Los dos ganadores del torneo obtendrán su lugar en el cartel principal de esa misma fecha, que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Teatro Gran Ituzaingó.

Entre las batallas destacadas se encuentran la del finalista regional rosarino Dac, que se enfrentará a Thom, freestyler oriundo de la zona norte; también se cruzarán dos talentos emergentes de la escena nacional, Snake y Sergio; el finalista de la Red Bull Batalla, Parker, se medirá con el referente del rap de plaza de zona oeste, Santiki; e incluso un enfrentamiento doble entre las duplas CTZ y HDR contra Sophia y El Mayor.

Vivamos Hip Hop continúa consolidándose como un espacio de encuentro, competencia y comunidad, donde el freestyle y la música unen a artistas y vecinos en una jornada a puro ritmo y creatividad.