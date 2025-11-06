La Casita Literaria presenta el Primer Festival Literario San Isidro, un encuentro abierto a la comunidad que celebrará los libros, la lectura y la creación artística.

El festival se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre, de 14 a 20 horas, en el Espacio Cultural Marín (Av. del Libertador 17115, Beccar).

La entrada es libre y gratuita.

Durante tres jornadas, lectoras y lectores de todas las edades podrán disfrutar de una variada programación que incluye:

Stands de librerías y editoriales: una oportunidad para conocer las últimas novedades y adquirir libros.

Encuentros con autores: charlas y presentaciones para dialogar de cerca con escritoras y escritores.

Actividades literarias: lecturas, entrevistas, narraciones y espacios de reflexión en torno al mundo de los libros.

Talleres participativos: propuestas para acercarse a la escritura y a distintas disciplinas creativas.

Artistas visuales: que acompañarán con obras trabajadas en papel.

Música en vivo: cierres musicales acompañarán las actividades performáticas.

Animación infantil: actividades especiales para que los más chicos también vivan la magia de la literatura.

Invitados especiales.

En esta ocasión, la periodista María Laura Oliva presentará su libro: ‘Florecer entre sombras’ (Poesía a la vuelta de la Primavera).

Con este festival, la Casita Literaria busca acercar la lectura a la comunidad, fortalecer el vínculo con el libro como espacio de encuentro y crear un lugar donde convivan la palabra, la imaginación y la cultura.

¿Cuándo?: 14, 15 y 16 de noviembre, de 14 a 20 hs.

¿Dónde?: Espacio Cultural Marín (Av. del Libertador, 17115, Beccar).

Entrada gratuita / Estacionamiento Libre y Gratuito.