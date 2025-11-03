El Municipio se reunió con representantes de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal y del área de salud mantuvieron un encuentro de trabajo con integrantes de CONIN, una organización que lucha contra la desnutrición en el rango etáreo mencionado. Durante la actividad, intercambiaron experiencias y relevamientos sobre el territorio.

En el Palacio Municipal, la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, llevó adelante una reunión de trabajo con representantes de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN). El encuentro tuvo como finalidad profundizar sobre la problemática de la desnutrición en la primera etapa de la vida.

“Con la mano tendida del intendente Julio Zamora, el Municipio lleva adelante tareas diarias destinadas a las infancias que son el eje de la gestión. Los trabajos abarcan programas de salud, como también de iniciativas destinadas a la educación y el deporte”, señaló Gisela Zamora.

Del encuentro participaron autoridades del Municipio de Tigre, junto a miembros del área de Salud e Infancias y representantes de la fundación a quienes los interiorizaron en las diferentes políticas que implementa el Gobierno local y los espacios de tratamiento con los que cuentan dentro del territorio.

Por su parte, la subsecretaria de Atención Primaria de Salud, Carolina Hernandorena, destacó la importancia del trabajo articulado con diferentes actores del territorio. Además, el presidente de la fundación, Abel Albino, inauguramos en Ricardo Rojas un nuevo centro contra la desnutrición infantil. Se trata del espacio N°115 que tiene como objetivo renovar el compromiso con la comunidad”.

La Fundación CONIN hace 32 años que trabaja para disminuir la pobreza y la desnutrición infantil en el país. Lleva adelante programas de abordaje integral que apuntan a erradicar el subdesarrollo.