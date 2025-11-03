Ya te podes inscribir para participar en el Fondo Municipal de Las Artes de Tigre 2025

A través de esta iniciativa, el Gobierno local busca promover, estimular, desarrollar y premiar las actividades artísticas que tengan lugar dentro del distrito. Quienes lo deseen, podrán anotarse hasta el 27 de noviembre enviando su proyecto a [email protected] .

El Municipio de Tigre abrió la inscripción para el Fondo Municipal de Las Artes 2025 (FMA), destinado a artistas locales de distintas disciplinas, espacios culturales y vecinos que tengan el deseo de desarrollarse artísticamente. La fecha límite para presentar los trabajos será el 27 de noviembre.

Los proyectos serán evaluados por jurados especializados en diferentes áreas, tales como artes visuales, audiovisuales, música, literatura, artes escénicas, patrimonio cultural, becas de estudio y perfeccionamiento artístico y propuestas de los espacios culturales independientes.

Los estímulos económicos permitirán cumplir diferentes objetivos como escribir un libro, grabar un disco digital o realizar una obra de teatro. Tanto la documentación que acredita el domicilio en Tigre como los proyectos deberán ser presentados vía mail a través de [email protected] .