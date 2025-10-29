Llega una nueva Fiesta de las Colectividades con gastronomía y cultura de más de 35 regiones del mundo
Será este domingo 2 de noviembre de 10.30 a 18.30h, con entrada libre y gratuita en el Golf de Villa Adelina. Habrá gastronomía típica, shows en vivo y grupos de danza de las distintas comunidades extranjeras de San Isidro.
El domingo 2 de noviembre, se realizará en San Isidro la Fiesta de las Colectividades para conocer la cultura y gastronomía de distintas comunidades de Latinoamérica y el mundo. Con la participación de más de 35 comunidades extranjeras de San Isidro, será de 10:30 a 18.30h en el Parque Público del Golf Villa Adelina (Luis María Drago 299).
Organizado por el Consejo Municipal de Extranjeros de San Isidro, el evento será con entrada libre y gratuita. Habrá gastronomía típica, cultura, grupos de danza y música en vivo de las colectividades.
Además, estarán presentes los Scouts de San Isidro, y representantes del proyecto “Los Huerteros” y de “Café Positivo”.
Las colectividades que participarán
AGRUPACIÓN TRADICIONAL ARGENTINA “EL LAZO”
ASOCIACIÓN 18 DE DICIEMBRE POR EL MIGRANTE
ASOCIACIÓN ABRAZO MIGRANTE VENEZUELA
ASOCIACIÓN ARGENTINA CULTURAL AUSTRIA EN BS AS
ASOCIACIÓN BELEZA PURA BRASIL
ASOCIACIÓN CALABRESA DE SAN SOSTI
ASOCIACIÓN CHINA ZONA NORTE
ASOCIACIÓN COMUNIDAD AFRO
ASOCIACIÓN CONGREGA INMACULADA CONCEPCIÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE SAN ISIDRO
ASOCIACIÓN FIRQAT AMIOUN LÍBANO
ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DANTE ALLIGHIERI
ASOCIACIÓN ITALIANA MADONNA DEL SOCCORSO MONTEROSSO CALABRO
ASOCIACIÓN LAZOS DE LIBERTAD
ASOCIACIÓN LITUANA BATAI
ASOCIACIÓN PERUANA DE SAN ISIDRO
ASOCIACION PARAGUAY ZONA NORTE
ASOCIACIÓN UCRANIA DE CULTURA POSVITA
BOLIVIA
CENTRO CULTURAL ARMENIO DE SAN ISIDRO
CÍRCULO ITALO ARGENTINO DE CHIVILCOY
CÍRCULO ITALO ARGENTINO DE RAICES SARDAS
CLUB RUSO VLADIMIR MAYAKOVSKIY
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA SAN ISIDRO
GRUPO MLADIKA ESLOVENIA
MENAR A.C. (MÉXICO EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL)
NOE FRENCH COOKIE AFBA
SAN GIOVANNI BATTISTA
CENTRO CULTURAL GUARANÍ “JOSÉ ASUNCIÓN FLORES”
ASOCIACIÓN SICILIANA DE ZONA NORTE (ASBAN)
CLUB DE LEONES DE BECCAR
LEYENDAS VIVIENTES