jueves, octubre 30, 2025
Cultura Noticias San Isidro 

Llega una nueva Fiesta de las Colectividades con gastronomía y cultura de más de 35 regiones del mundo

Redacción Periódico Para Todos

Será este domingo 2 de noviembre de 10.30 a 18.30h, con entrada libre y gratuita en el Golf de Villa Adelina. Habrá gastronomía típica, shows en vivo y grupos de danza de las distintas comunidades extranjeras de San Isidro.

El domingo 2 de noviembre, se realizará en San Isidro la Fiesta de las Colectividades para conocer la cultura y gastronomía de distintas comunidades de Latinoamérica y el mundo. Con la participación de más de 35 comunidades extranjeras de San Isidro, será de 10:30 a 18.30h en el Parque Público del Golf Villa Adelina (Luis María Drago 299).

Organizado por el Consejo Municipal de Extranjeros de San Isidro, el evento será con entrada libre y gratuita. Habrá gastronomía típica, cultura, grupos de danza y música en vivo de las colectividades.

Además, estarán presentes los Scouts de San Isidro, y representantes del proyecto “Los Huerteros” y de “Café Positivo”.

 

Las colectividades que participarán

AGRUPACIÓN TRADICIONAL ARGENTINA “EL LAZO”

ASOCIACIÓN 18 DE DICIEMBRE POR EL MIGRANTE

ASOCIACIÓN ABRAZO MIGRANTE VENEZUELA

ASOCIACIÓN ARGENTINA CULTURAL AUSTRIA EN BS AS

ASOCIACIÓN BELEZA PURA BRASIL

ASOCIACIÓN CALABRESA DE SAN SOSTI

ASOCIACIÓN CHINA ZONA NORTE

ASOCIACIÓN COMUNIDAD AFRO

ASOCIACIÓN CONGREGA INMACULADA CONCEPCIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE SAN ISIDRO

ASOCIACIÓN FIRQAT AMIOUN LÍBANO

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DANTE ALLIGHIERI

ASOCIACIÓN ITALIANA MADONNA DEL SOCCORSO MONTEROSSO CALABRO

ASOCIACIÓN LAZOS DE LIBERTAD

ASOCIACIÓN LITUANA BATAI

ASOCIACIÓN PERUANA DE SAN ISIDRO

ASOCIACION PARAGUAY ZONA NORTE

ASOCIACIÓN UCRANIA DE CULTURA POSVITA

BOLIVIA

CENTRO CULTURAL ARMENIO DE SAN ISIDRO

CÍRCULO ITALO ARGENTINO DE CHIVILCOY

CÍRCULO ITALO ARGENTINO DE RAICES SARDAS

CLUB RUSO VLADIMIR MAYAKOVSKIY

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA SAN ISIDRO

GRUPO MLADIKA ESLOVENIA

MENAR A.C. (MÉXICO EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL)

NOE FRENCH COOKIE AFBA

SAN GIOVANNI BATTISTA

CENTRO CULTURAL GUARANÍ “JOSÉ ASUNCIÓN FLORES”

ASOCIACIÓN SICILIANA DE ZONA NORTE (ASBAN)

CLUB DE LEONES DE BECCAR

LEYENDAS VIVIENTES

 