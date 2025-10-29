Fructifera reunión de trabajo 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

29 de octubre, en los Centros de Formación Profesional 401 y Centro de Formación Laboral 402 de José C. Paz, inspectores de educación técnica, de formación laboral, de adultos, el inspector jefe distrital, la secretaria de Asuntos Docentes, directores de Formación Profesional, el representante del Ministerio de Trabajo y la directora de la Escuela Especial 501 y 503 en reunión de COPRET del que soy el Secretario/Coordinador.

Jorge Villarreal y su equipo nos trajeron escudos de nuestra Ciudad del Aprendizaje para seguir afianzando IDENTIDAD paceña.

Agradecidos la instructora Maricel Gauna del curso de cocinero y alumnas que nos compartieron exquisiteces que realizan amenazando una valiosa y necesaria reunión de intercambio y discusión en bien de la Educación del Municipio.