Avanza el Plan de Asfaltos en el barrio Las Tunas de General Pacheco

El intendente Julio Zamora supervisó la obra que ejecuta la comuna sobre un total de 1.500 mts sobre las calles Luis Maria Campos, Ameghino, 12 de Octubre y Asunción.

En General Pacheco, el intendente Julio Zamora supervisó el desarrollo del Plan de Asfaltos 2025 que lleva adelante el Municipio de Tigre en diferentes puntos del territorio.

“Esta obra le va a permitir a la comunidad de este barrio un mejor desarrollo, más seguridad y más crecimiento. Continuamos con este Plan de Asfaltos para dejar atrás las pocas calles de tierra que tenemos en la ciudad”, destacó Zamora.

