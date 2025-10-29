Autopistas del Sol inicia la etapa 4 de su programa de repavimentación sustentable

Es para las calzadas principales en el Acceso Norte

Autopistas del Sol (AUSOL) informa el inicio de la etapa 4 de la obra de rehabilitación de pavimentos en el Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires, sentido a CABA.

Las obras se extenderán por 120 días y se realizarán en horario nocturno (de 21 a 4), con el objetivo de mejorar el confort, la seguridad y la sustentabilidad en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Los trabajos comenzaron el 5 de octubre y comprenden la repavimentación de los carriles medios y lentos entre el km 32+050 (Bifurcación) y el km 24+440 (Buen Ayre). En el sector comprendido entre el inicio y la salida de la Ruta Provincial Nº 197, las tareas se desarrollarán de lunes a jueves, mientras que desde allí y hasta el final de la obra se trabajará de lunes a viernes.

El objetivo principal de esta intervención es mejorar las condiciones de rodamiento, incrementar la seguridad vial y optimizar la experiencia de conducción de los usuarios que circulan por uno de los tramos más transitados del corredor. El proyecto incluye el fresado y reposición de la carpeta existente, el fresado de base y la colocación de CAC DB20 R20 AM3 en espesores variables, la colocación de una nueva carpeta de rodamiento de 3 cm de espesor con MAC-F10 AM3, y la reposición integral de la demarcación horizontal.

Durante la ejecución se prevén desvíos parciales y reducción de carriles, manteniendo siempre tránsito pasante en media calzada. El plazo de obra será de 120 días corridos, con finalización estimada en febrero de 2026.

Se podrán seguir los avances de la obra en el perfil oficial de X de Autopistas del Sol, @AuSol_AR .

(*) Compromiso con la sustentabilidad

En línea con su política de gestión ambiental, AUSOL incorpora en esta obra un 20 % de RAP (Material Asfáltico Reciclado), proveniente de la carpeta de rodamiento existente. Este material permite reutilizar recursos, reducir la generación de residuos y minimizar la huella ambiental del proceso constructivo, sin comprometer la calidad ni la durabildad del pavimento. El uso de RAP contribuye al desarrollo sostenible del sistema vial y reafirma el compromiso de Autopistas del Sol con la innovación y el cuidado del medio ambiente.

(*) Acerca de Autopistas del Sol

Es la empresa concesionaria vial responsable de las obras de construcción, remodelación, mantenimiento y administración del Acceso Norte, principal vía de acceso a la Ciudad de Buenos Aires; de sus ramales hasta las ciudades de Pilar, Campana y Tigre; y de la Avenida General Paz, única avenida de circunvalación de la ciudad. Su composición accionaria es: Abertis, 31,59%, WeBuild, 19,82% y Natal Inversiones, 14,12%. El 34,47% restante cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.