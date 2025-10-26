“Todas las infancias tenemos derecho”, el programa del Municipio destinado al fortalecimiento de la niñez y adolescencia

En Ricardo Rojas, la propuesta se desplegó para alumnos, alumnas y familias de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del distrito. Personal de la gestión local llevó adelante actividades recreativas y muestras de lo trabajado en el marco de los derechos, el cuidado y buenos tratos con el objetivo de prevenir la violencia contra los niños y niñas.

El Municipio de Tigre organizó el programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos” destinado a alumnos, alumnas y familias de jardines de infantes y escuelas de la ciudad. La jornada se desarrolló en la Plaza José María Paz de la localidad de Ricardo Rojas, donde se realizaron actividades lúdicas basadas en derechos y políticas de cuidado, así como la convivencia.

Este año se trabajó bajo el lema “orientación para la educación y el trabajo”, en miras a fortalecer proyectos de vida junto al barrio y la comunidad. Participó del encuentro la comunidad educativa de los jardines de infantes N°919, N°940 y N°932; EP N°33, 55 y 44; EES N°34, 17 y 20; EET N°2 y EPA N°714. En la jornada hubo puestos municipales de Derechos Humanos, Deportes, centros de salud, Reciclá, Ambiente, Infancia y Género y la Escuela Municipal de Ajedrez.

El programa “Todas las Infancias tenemos derechos” se realiza desde el 2022, en conjunto con inspección de psicología y pedagogía comunitaria de la Provincia de Buenos Aires. Se alcanzó a más de 8000 niños, niñas, adolescentes y familias por años.

