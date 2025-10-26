Lo que quedó en el teclado del distrito de Tigre

Tigre es un importante distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Orientación Vocacional: el Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo Panel de Profesionales

Con el objetivo de promover entre vecinos y vecinas el acceso a estudios universitarios, terciarios o de oficios y otorgar herramientas para su futuro educativo y laboral, el Municipio realizó un Panel de Profesionales, como parte de la propuesta del Programa de Orientación Integral para la Vocación y el Trabajo en el Centro Universitario Tigre (CUT).

La iniciativa propone talleres en escuelas secundarias para los alumnos de 5° y 6° año y para 3º año de escuelas de adultos, brindando herramientas para que puedan elegir a partir del autoconocimiento, intereses, expectativas y capacidades. A su vez, se elaboran propuestas para las familias cuyo rol de “acompañar” resulta fundamental para los jóvenes la hora de elegir un estudio o profesión.

En esa ocasión, el panel estuvo conformado por cinco integrantes de diferentes áreas del Municipio, profesionales y trabajadores de distintos oficios, quienes compartieron sus experiencias académicas y laborales, contando cómo fueron construyendo su recorrido en los diferentes campos.

(*) “Los Límites en los Primeros Años”, el taller del Municipio de Tigre que fortalece las redes para los cuidados de la primera infancia

En Don Torcuato, el Municipio de Tigre realizó el taller “Los Límites en los Primeros Años”, una iniciativa que tiene como finalidad brindar herramientas para trabajar y fomentar los cuidados y el buen trato a las infancias.

El encuentro se llevó adelante en el Jardín de Infantes N° 945, donde participaron familias y personal docente. El objetivo del taller -en el marco del programa “Redes para el Cuidado Integral de la Primera Infancia”- es promover el buen trato en la crianza de los niños y niñas.

Durante la actividad, los representantes de la Dirección General de Fortalecimiento Familiar focalizaron en la importancia de que el buen trato se realice mediante tareas de cuidado y con el acompañamiento de las redes de apoyo públicas que proporciona la comuna.

Además, realizaron un espacio lúdico y de reflexión sobre la importancia de los límites de la primera infancia, destacando lo importante que es para niños y niñas contar con adultos y adultas disponibles para pasar tiempo con ellos, promover el juego y atender a sus necesidades.

(*) El Municipio de Tigre continúa promoviendo la vida saludable dentro de la comunidad a través del programa “Encuentro de Yoga”

El Municipio de Tigre llevó a cabo la iniciativa denominada “Encuentro de Yoga” simultáneamente en las localidades de Benavídez y Rincón de Milberg. La iniciativa tiene como finalidad promover hábitos saludables dentro de la comunidad con prácticas abiertas a toda la comunidad y totalmente gratuita.

Las clases estuvieron a cargo de profesores, quienes guiaron diferentes ejercicios de yoga. Esta disciplina brinda beneficios como la reducción de la presión arterial, ayuda a relajar el cuerpo, dormir mejor y mejora la digestión. Además, afianza la confianza y coordinación corporal.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.

(*) Robo, denuncia, persecución e impactante choque en General Pacheco: tres malvivientes terminaron detenidos

En General Pacheco, tres personas fueron detenidas luego de robar un vehículo y darse a la fuga. Los agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) activaron el operativo que se realizó de manera conjunta con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El ilícito ocurrió en horas de la tarde en la intersección de Ruta 197 y Perú y fue alertado tras una denuncia vecinal: los individuos sustrajeron el rodado luego de amenazar al dueño con un arma blanca. Rápidamente, desde la central, se puso en marcha el despliegue y comenzó una intensa persecución.

Los delincuentes se dieron a la fuga con el vehículo hasta que perdieron el control y colisionaron en el paso nivel del túnel de Henry Ford. Descendieron del rodado, pero fueron interceptados a las pocas cuadras por las fuerzas de seguridad.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Violento choque entre dos motos en El Talar: ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital (ver video al pie de la nota)

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte siniestro vial en la localidad de El Talar. Dos motos impactaron en un cruce de calles y sus conductores resultaron heridos: fueron trasladados al hospital, pero fuera de peligro.

El accidente sucedió en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes. Ambos rodados circulaban a alta velocidad y no lograron frenar, por lo que impactaron de frente. Tras la intensa colisión, los ocupantes salieron despedidos y golpearon contra el asfalto.

De manera inmediata, los agentes locales activaron el protocolo correspondiente y una ambulancia del Sistema de Emergencias Tigre (SET) acudió al lugar. Los profesionales médicos asistieron a los involucrados y los trasladaron al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco fuera de peligro. Participaron también del operativo Defensa Civil y personal de Tránsito.

