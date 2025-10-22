San Isidro: recital de Imagine Dragons en el Hipódromo

El evento se realizará este jueves 23 en el Hipódromo local, donde se esperan unas 65.000 personas. El Municipio desplegará un importante operativo en la zona para asegurar el orden y el normal desarrollo del evento. Habrá cortes de calle y alternativas para circular, así como el apoyo de 85 agentes y 14 móviles.

Este jueves desde las 14:00h, el Municipio de San Isidro desplegará un amplio operativo para mantener el orden y garantizar el normal desarrollo del espectáculo musical que se desarrollará en el Hipódromo.

El operativo incluye policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal en los alrededores del evento, y el monitoreo continuo desde el Centro de Operaciones Municipal con las cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Por cualquier inconveniente o emergencia hay que comunicarse al 4512-3333.

Para ordenar la circulación de los vehículos particulares, se realizará un operativo con agentes, grúas y móviles dando fluidez al tránsito en las intersecciones principales, asegurando que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. También habrá control para el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, de manera de evitar demoras. Por obstrucción de garaje, hay que llamar al 147.

A partir de las 14h se cerrarán al tránsito las calles del barrio Ernesto de las Carreras, evitando la entrada de vehículos desde Avenida Márquez. En el cruce de las Avenidas Santa Fe y Márquez se asignará personal para regular el cruce de peatones y el paso de vehículos. Para la misma tarea se dispondrá personal en la rotonda de Avenida Márquez y Fleming. Se asignará personal a los accesos al Hospital Central para garantizar la entrada y salida de ambulancias y otras urgencias. Además, se establecerá estacionamiento a 45 grados sobre Av. Márquez.

Desde las 22h, habrá cortes en las siguientes arterias con el fin de evitar congestionamiento vehicular en Rivadavia y Alem; R. S. Peña y Rivadavia. También, se realizará el corte de las arterias Diego Palma y Rolón; Obispo Terrero y Rolón; al momento de la desconcentración, también se cerrará los pasos a nivel Alem y Belgrano.

A las 23h, se realizará el cierre de la arteria Fleming entre U. Nacional y Márquez para los micros de espera. Antes de la desconcentración del evento, se realizará un vallado vehicular en el túnel de R.S. Peña con el fin de realizar un paso peatonal hacia la estación del ffcc. Mitre (mano hacia Centenario). Además, se cerrarán al tránsito Av Marquez y Centenario/Sta Fe. Y a su vez, se cerrará Av .Marquez a la altura de Av. Diego Carman. Sobre Márquez van a ver 5 salidas peatonales para desconcentrar la multitud, evitando mezclar con la circulación de la avenida.

Para mantener la limpieza, el municipio desplegará cuadrillas de Espacio Público que trabajarán en el área, y colocarán contenedores de residuos adicionales en esas cuadras. Funcionará la guardería municipal de bicicletas en la estación de San Isidro, ubicada en Cosme Beccar 160.