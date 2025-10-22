Maternidad Santa Rosa: 81 años de referencia en salud pública para las madres y los niños de Vicente López

La Maternidad Santa Rosa cumplió un nuevo aniversario al servicio de los vecinos de Vicente López y se consolida como un emblema del sistema de salud municipal, pionera en parto respetado y referencia en salud materno-infantil para toda la región de Zona Norte.

Desde su inauguración en 1944, la institución (ubicada en Martín J. Haedo 4150, Florida Oeste) continúa brindando atención de calidad y acompañamiento integral a las familias, distinguiéndose por su compromiso con la atención humanizada del embarazo, parto y puerperio.

Este hospital municipal materno-neonatal acompaña cada etapa brindando servicios de laboratorio, ecografías, obstetricia de bajo y alto riesgo, monitoreo y atención especial para bebés prematuros. También ofrece cursos a distancia de preparación integral para las futuras madres. Y cuenta con un Servicio de Lactancia Materna, pionero en Argentina y uno de los primeros en el mundo, que brinda consejería y promueve la lactancia como un pilar fundamental del desarrollo infantil y el vínculo familiar.

Además, es una de las primeras instituciones del país en implementar el modelo de Parto Respetado, un enfoque que reconoce la autonomía de la mujer durante el proceso de dar a luz, defendiendo los derechos de la madre y el bebé, y promoviendo una atención segura, empática y libre de intervenciones innecesarias. Por este trabajo, el hospital fue reconocido por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud como “Hospital amigo de la madre y el niño”, y adhiere al programa de Maternidad Segura y Centrada en la Familia promovido por UNICEF.

En los últimos años, el municipio llevó adelante dos grandes obras de modernización que ampliaron el servicio de calidad de la Maternidad. Por un lado, se construyó una Unidad de Terapia Intensiva que permite atender a pacientes de alto riesgo, como personas hipertensas y diabéticas, que anteriormente debían ser derivadas a otros hospitales. Por otro lado, en 2024 se incorporaron ocho nuevas salas de internación y estación de enfermería, y se renovaron los servicios de hemoterapia y el sector de las Damas Rosadas, entre otros. Gracias a esto, la Maternidad hoy tiene la capacidad para atender hasta 2.000 partos por año.

Con 81 años de historia, la Maternidad Santa Rosa reafirma su compromiso con el bienestar de las madres, los recién nacidos y sus familias, manteniendo el espíritu de servicio que la caracteriza desde su fundación, y garantizando una atención gratuita, moderna y de excelencia para los vecinos.