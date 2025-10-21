En Tigre centro, la comunidad disfrutó de una nueva edición del ciclo municipal “La Nocturna Peña”

El Gobierno local organizó un nuevo encuentro en los Bomberos Voluntarios de dicha localidad, con el objetivo de generar un espacio de esparcimiento entre vecinos y vecinas a través de la cultura, la música y el baile.

El Municipio llevó adelante una nueva edición del programa “La Nocturna Peña” en el salón del cuartel de los Bomberos Voluntarios de Tigre centro. Los presentes disfrutaron de la iniciativa itinerante que apunta a continuar promoviendo la cultura popular por todo el distrito de forma libre y gratuita.

“Es un orgullo poder seguir realizando esta iniciativa a lo largo y a lo ancho de todo el distrito, tal y como lo marca el intendente Julio Zamora. Esto se trata de acercar la cultura a toda la comunidad para que tengan la posibilidad de disfrutar de estas actividades”, expresó la concejala Marilina Silva.

Durante el evento, los presentes pudieron disfrutar de las presentaciones en vivo de Buenas noches y prendan velas, La Clave folclórica, Axel Inger y Los Chaza.

Para más información sobre éste y otros programas culturales del Municipio de Tigre, consultar en las redes sociales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.