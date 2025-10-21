Llega una nueva edición de Sabores de San Isidro, con el café como protagonista

Este jueves 23 de octubre, más de 70 locales de todo San Isidro ofrecerán descuentos del 20% y actividades especiales. Además, habrá un encuentro en la Plaza 9 de Julio de Martínez, con degustaciones, charlas de especialistas y distintas experiencias para que vecinos y visitantes disfruten de la cultura cafetera.

En una nueva versión del ciclo de promoción gastronómica organizada por el Municipio, “Sabores de San Isidro” propondrá sus habituales descuentos y, por primera vez, sumará un encuentro que invitará a los vecinos a compartir charlas, degustaciones, cafés y cerrar la jornada con música en vivo.

“En esta edición, más allá de los descuentos, tendremos la posibilidad de encontrarnos en torno a un buen café y de participar de una serie de actividades abiertas a la comunidad. Todo a partir del esfuerzo conjunto entre el municipio y los comercios locales que reciben a Sabores con un entusiasmo que celebramos”, comentó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

La actividad será el jueves 23 en el paseo público de Larumbe y Necochea. Comenzará a las 17h con las charlas en “El arte de preparar un buen café en casa”, por Eurocafe; “10 pasos para preparar el mejor café en casa”, por Flat&White, y “Barista en casa”, por Indigo Coffee Roasters.

A las 18 h, el destacado periodista, sommelier de café y autor de varios y exitosos libros sobre esta bebida, Nicolás Artusi, ofrecerá la charla “Una vuelta por el mundo del café”, y una hora más tarde será el momento de un cierre a pura música en vivo con Pato Lange.

Por otro lado, de 9 a 18 h, habrá un montón de actividades en las cafeterías de los distintos barrios: charlas, degustaciones y catas de distintos tipos de cafés, incluidos los de cápsulas, el frío y saborizados; affter office con café helado para disfrutar al caer la tarde, exposición de cartelería con la historia del café y mucho más.

Para conocer la ubicación de los locales adheridos y las actividades programadas ingresá a: https://www.sanisidro.gob.ar/saborescafes

Sobre Sabores de San Isidro

Es una iniciativa que desde 2024 busca apoyar y promover los comercios gastronómicos locales, destacando la diversidad y creatividad de sus propuestas culinarias. En colaboración con distintos establecimientos del municipio, queremos invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única que refleja la identidad y calidad de nuestra gastronomía.

Para más información: [email protected]

