Se lanza la segunda edición del programa “Emprendedoras Rodantes” del Municipio de Tigre

La propuesta del Gobierno comunal está dirigida a vecinas del distrito interesadas en capacitarse en proyectos productivos para impulsar sus propios emprendimientos. Las formaciones serán coordinadas por participantes del programa “Mujeres Emprendedoras” y se dictarán en distintos espacios comunitarios del partido.

El Municipio de Tigre abrió la inscripción a una nueva edición de Emprendedoras Rodantes, un programa que brinda herramientas para el desarrollo de microemprendimientos locales a través de talleres gratuitos.

La iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres del distrito y fomentar la formación comunitaria. Las capacitaciones estarán a cargo de participantes del programa Mujeres Emprendedoras, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en distintos barrios de Tigre.

Las vecinas interesadas pueden inscribirse según el rubro y la localidad:

-Bisutería en hilo encerrado – Tigre centro → Formulario de inscripción

-Pintura y Huerta – Rincón de Milberg → Formulario de inscripción

-Textil – Don Torcuato → Formulario de inscripción

-Tejido – Dique Luján → Formulario de inscripción

Cada curso consta de cuatro encuentros en los que los participantes podrán realizar un producto de principio a fin y recibir un kit de materiales para continuar su producción.

A través de Emprendedoras Rodantes, el Gobierno local reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, el acompañamiento a las mujeres y el fortalecimiento de los proyectos comunitarios en todo el distrito.