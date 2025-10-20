San Isidro será sede de las finales del torneo de la URBA

El Municipio, capital nacional del rugby, será nuevamente sede de las finales del torneo URBA Top 12. El intendente Ramón Lanús destacó la participación de los dos clubes locales que se enfrentarán el sábado: “Es un orgullo”.

En lo que se anticipa que será un apasionante partido del clásico sanisidrense, el CASI y el SIC jugarán este sábado 25 de octubre a las 17 h por una de las semifinales, en la cancha del CASI. La otra semifinal la disputarán Belgrano y Newman el viernes a las 20 h, en el mismo estadio. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en la gran final el sábado 1 de noviembre.

“Es un orgullo para San Isidro, como Capital Nacional del Rugby, ser sede de las finales de este importante torneo y recibir a la URBA. Y también es un orgullo que este año tanto el CASI como el SIC estén en semifinales y que uno de los dos nos representen en la final. Queremos que las hinchadas vengan a alentar a sus equipos y a divertirse, y es muy importante hacerlo con respeto y dar un buen ejemplo”, afirmó el intendente Ramón Lanús durante la presentación de las finales que se realizó en el Club Atlético San Isidro.

Allí estuvieron cuatro jugadores de cada equipo: Juan Bautista Torres Obeid (CASI), Julián Rebussone (Belgrano), Carlos Piran (SIC) y Lucas Marguery (Newman), que realizaron la foto oficial con la Copa Macro, junto con la presencia de los árbitros Mauro Rossi, Pablo Deluca y Tomás Bertazza, que tendrán a su cargo los encuentros de semifinales y final del torneo.

También participaron del evento el presidente de la URBA, Rafael Silvia, y del CASI, Sebastián Delgui; de Belgrano Athletic, Matías Rosati; de Newman, Joaquín Ibáñez; y del SIC, Brian Anthony.

El CASI llegó a las semifinales luego de 15 temporadas (su última vez había sido en 2009), y su último título es de 2005 (derrotó 18 a 17 al SIC). Por su parte, el SIC clasificó a semifinales por sexta temporada consecutiva (desde 2019). Fue campeón por última vez en 2023 (superó 15 a 12 a Alumni).