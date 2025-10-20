Para Verte Mejor: el Municipio de Tigre continúa fortaleciendo la salud visual de la comunidad

En Benavídez, autoridades comunales participaron de la actividad en la que entregaron más de 30 pares de lentes a alumnos y alumnas de las escuelas primarias N° 5 y N° 56. Los beneficiarios son estudiantes de los primeros y sextos grados de dichas instituciones.

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos a alumnos de escuelas de gestión estatal de la ciudad. El evento, enmarcado en el programa “Para Verte Mejor”, se llevó adelante en la localidad de Benavídez y estuvo encabezado por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

“Realizamos controles oftalmológicos a los niños de los primeros y sextos grados de todas las escuelas públicas del Municipio de Tigre. Los equipos de salud se acercan a las instituciones y a partir de su indicación los niños eligen sus lentes. Entregamos más de 1.500 anteojos en lo que va del 2025, esto permite que los niños puedan estudiar y aprender. El intendente Julio Zamora pregona las acciones de cuidado y apoyo a las infancias”, expresó Gisela Zamora.

Se trata de la quinta entrega del 2025. En esta oportunidad, el programa benefició a 33 alumnos y alumnas de 1ro y 6to grado de las escuelas primarias N° 5 y N° 56 del Municipio. La iniciativa local se lleva adelante de manera conjunta con las firmas Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

Por su parte, la secretaria de la EP N° 56, Maria Fernanda Arredondo, destacó: “Le agradezco al Municipio por el apoyo a nuestros estudiantes, los lentes son muy importantes para el aprendizaje. En la escuela recibimos mucha colaboración de la comuna, siempre están ayudando a la institución en materia de infraestructura”.