lunes, octubre 20, 2025
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Tigre 

Para Verte Mejor: el Municipio de Tigre continúa fortaleciendo la salud visual de la comunidad

Redacción Periódico Para Todos

En Benavídez, autoridades comunales participaron de la actividad en la que entregaron más de 30 pares de lentes a alumnos y alumnas de las escuelas primarias N° 5 y N° 56. Los beneficiarios son estudiantes de los primeros y sextos grados de dichas instituciones.

El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos a alumnos de escuelas de gestión estatal de la ciudad. El evento, enmarcado en el programa “Para Verte Mejor”,  se llevó adelante en la localidad de Benavídez y estuvo encabezado por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

“Realizamos controles oftalmológicos a los niños de los primeros y sextos grados de todas las escuelas públicas del Municipio de Tigre. Los equipos de salud se acercan a las instituciones y a partir de su indicación los niños eligen sus lentes. Entregamos más de 1.500 anteojos en lo que va del 2025, esto permite que los niños puedan estudiar y aprender. El intendente Julio Zamora pregona las acciones de cuidado y apoyo a las infancias”, expresó Gisela Zamora.

Se trata de la quinta entrega del 2025. En esta oportunidad, el programa benefició a 33 alumnos y alumnas de 1ro y 6to grado de las escuelas primarias N° 5 y N° 56 del Municipio. La iniciativa local se lleva adelante de manera conjunta con las firmas Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

Por su parte, la secretaria de la EP N° 56, Maria Fernanda Arredondo, destacó: “Le agradezco al Municipio por el apoyo a nuestros estudiantes, los lentes son muy importantes para el aprendizaje. En la escuela recibimos mucha colaboración de la comuna, siempre están ayudando a la institución en materia de infraestructura”.