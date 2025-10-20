Acto de Fuerza Patria en Tigre

Bajo la consigna “Con la FUERZA de las y los trabajadores”, en la Sociedad de Fomento “El Recreo” de la localidad de Don Torcuato, se desarrolló un acto de Fuerza Patria, con la presencia masiva de trabajadores y militantes de las organizaciones territoriales de Tigre.

FENAT (Frente Nacional Territorial), UP (Unidad Popular) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), fueron los convocantes.

Los militantes de Rincón de Milberg y Tigre Centro ingresaron al salón con banderas del MDF, FENAT, CTA Autónoma y UP, acompañados por trompetas y bombos, lo que generó un clima de gran entusiasmo entre los presentes.

Dieron la bienvenida Carlos Cepeda, dirigente de FENAT Tigre, Gastón Ayala, Secretario General de ATE Tigre y Luis Cancelo Concejal (M.C.) de Unidad Popular, quien agradeció la presencia de las compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales, territoriales y políticas de la zona, llamando a fortalecer en Tigre el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el Gobernador Axel Kicillof, como así también propiciar la unidad más amplia para derrotar al Gobierno Nacional.

Seguidamente se escuchó un mensaje grabado del candidato a Diputado Nacional Oscar “Colo” de Isasi, (Secretario General de la CTA Autónoma bonaerense y Vicepresidente de Unidad Popular nacional), quien llamó a fortalecer la militancia para garantizar un triunfo contundente como el del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, “a fin de derrotar la política de entrega, ajuste y saqueo del Gobierno Nacional” (señaló el dirigente) y construir un proyecto político basado en la soberanía, la producción y el trabajo digno. Planteó la necesidad de consolidar una unidad más amplia en torno a un proyecto liberador, que devuelva a la Argentina a un camino de justicia social hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Luego hicieron uso de la palabra Claudio Arévalo (Secretario General de ATE bonaerense), Fernando Coronel (Senador Provincial electo por FUERZA PATRIA), Fabián “Moncho” Alessandrini (Secretario General de ATE Zona Norte), Leonor Cruz (Secretaria de Género y Diversidad de la CTA Autónoma y dirigente de la FENAT), Vanina Rodríguez (Vicepresidenta de Unidad Popular bonaerense) y el Dr. Hugo Amor (Presidente de Unidad Popular de la Provincia de Buenos Aires).

Todos los oradores convocaron a la militancia a redoblar los esfuerzos para llenar de votos las urnas en los próximos comicios del 26 de octubre, e hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro, en los próximos 2 años, de cara a las elecciones del año 2027.

Asimismo, valoraron la incorporación en la lista de candidatos a diputados nacionales de FUERZA PATRIA, de representantes de las y los trabajadores, con una decisión clara de participar activamente en la definición del proyecto político nacional y popular, que encarne la defensa de los derechos de los trabajadores formales, informales, desocupados, jubilados y los sectores más postergados de nuestro Pueblo.

No estuvieron ajenos los temas vinculados a la deuda acrecentada por el Gobierno Nacional, la soberanía sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná, la necesidad de una reforma del Poder Judicial, entre otros.

Caracterizaron al Gobierno Nacional como colonialista, sometido al imperio norteamericano, que sigue endeudando a nuestro país, privatizando empresas públicas que generan utilidades, entregando los bienes naturales comunes, “y sólo interesado en garantizar la bicicleta financiera a los grupos más concentrados de la economía nacional e internacional, haciendo recaer los costos de estas políticas sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad” (dijeron).

Toda la concurrencia se unió en un encendido cántico, que ya es muy popular, “NO SE VENDE…, LA PATRIA NO SE VENDE…” y también el conocido “PATRIA SI, COLONIA NO”.

Se hicieron presentes referentes del MDF (Movimiento Derecho al Futuro) de Tigre, como Pablo Rosales del Frente Grande, Eduardo Nero del Frente Popular Patria y Futuro, Lorena Lobo de la Corriente Nacional de la Militancia, Juan Navarro del Sindicato de Jubilados y Pensionados, Pablo Cremona del Frente Isleño, Federico Ugo del Movimiento Evita, Gimena Flores, concejal electa de San Fernando, de la agrupación “Renacer Peronista”, Mario Fabris (Diputado Provincial M.C.), Jorge Villarruel (Concejal M.C.), Alejandra Taboada (Secretaria de Organización UP bonaerense), como también dirigentes del “Sindicato Agroalimentario de Trabajadores de Bebidas con Alcohol y Derivados”, de las agrupaciones “13 de Abril”, “Envar El Kadri”, “Vuelo de Panambí”, Centro Cultural “Yeimará”, MAP Tigre, entre otros.

También participaron referentes de organizaciones de Zona Norte como ATE y UP de San Isidro, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, San Miguel, San Fernando y Escobar.