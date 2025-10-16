“Salvá Tu Piel”: control gratuito de lunares en Vicente López este fin de semana

En conjunto con La Roche-Posay, Vicente López recibirá al camión itinerante del gigante dermatológico en la costanera del municipio (Urquiza 301) para ofrecer chequeos gratuitos de lunares con expertos.

El furgón atenderá a través de 3 consultorios móviles que recibirán consultantes entre las 11 y 14 horas, y luego de 15 a 19 por la tarde.

La iniciativa forma parte de la 13ª edición de la campaña “Salvá Tu Piel”, un programa nacional de concientización y prevención del cáncer de piel que desde hace más de una década recorre el país promoviendo el control anual de lunares y la fotoprotección diaria.

Cada año, en Argentina se detectan más de 1700 casos nuevos de melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Frente a esta realidad, el municipio acompaña el impulso del gigante de dermocosmética La Roche-Posay, que desde hace 12 años realiza una acción integral para promover el diagnóstico precoz, la consulta dermatológica anual y hábitos saludables de exposición solar.

La campaña 2025, que comenzó el 1° de septiembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, tiene como objetivo realizar más de 17.500 chequeos presenciales y alcanzar a 38.500 usuarios con la app de inteligencia artificial SkinVision, una herramienta que permite el autochequeo de lunares mediante fotografías y análisis estadístico.

En su recorrido, “Salvá Tu Piel” visitará diversas localidades del país, acercando el cuidado dermatológico a miles de personas. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.

Para más información sobre los puntos de chequeo, la app SkinVision y contenidos educativos, los vecinos pueden ingresar a laroche-posay.com.ar/salvatupiel