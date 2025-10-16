Presencia Municipal en encuentro Adventista “La clave del cambio”

“El Gobierno Municipal del Intendente de José C. Paz, Dr. HC Mario Alberto Ishii reafirma su compromiso con el diálogo y la colaboración interreligiosa, manteniendo una cercanía constante con las instituciones que promueven valores y el desarrollo comunitario en José C. Paz”, sostiene un comunicado oficial.

En este marco, el Director General de Cultos de la comuna, Jorge Sánchez, participó del inicio de la serie de reuniones evangelistas tituladas “La clave del cambio”, organizadas por el Distrito José C. Paz Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El encuentro inaugural se realizó el miércoles 15 de octubre en el templo ubicado en Adolfo Alsina 5989, Barrio Primavera, y se extenderá hasta el sábado 18, hasta las 19 horas. El área de cultos depende de la Secretaría de Gobierno de la comuna.

“La presencia de un representante de la gestión Ishii subraya la política de puertas abiertas del intendente y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, reconociendo el rol fundamental que tienen las instituciones de fe en la trama social de la ciudad. Ishii promueve activamente estos espacios de encuentro y reflexión, claves para fomentar una comunidad más integrada y solidaria”, afirma dicho comunicado.

La jornada contó con la destacada participación del Pastor Marcelo Coronel, Presidente de la Misión Bonaerense Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien estuvo a cargo de la oratoria principal en su primera visita pastoral al lugar. Sánchez, en representación del Intendente Ishii, compartió un momento de camaradería y diálogo con los Pastores Coronel y Lautaro Silva, a cargo del distrito local, fortaleciendo los lazos entre el municipio y la comunidad adventista.