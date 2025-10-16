El HCD de Tigre fue escenario para una nueva etapa de la Liga Nacional Superior de Ajedrez

Con el respaldo del Gobierno local, la competencia fue organizada por la Federación Argentina de Ajedrez, en conjunto con la Escuela Municipal de Ajedrez Tigre. Posteriormente se realizó la 17° Fiesta de Premiación Anual del Ajedrez, con la entrega de premios a las personalidades destacadas de este deporte.

A través de la Escuela de Ajedrez de Tigre, el Municipio fue sede de la etapa final de la Liga Nacional Superior de Ajedrez en el Honorable Concejo Deliberante. Luego del evento, se realizó una nueva fiesta de premiación anual para distinguir a los campeones y protagonistas de la temporada 2024.

La Liga Nacional Superior de Ajedrez se realiza con el sistema suizo por equipos en su formato más común. La estructura de competición empareja a los jugadores según su rendimiento en rondas previas, creando duelos entre ganadores y perdedores para enfrentar a oponentes de similar nivel.

Tras la competencia, se llevó a cabo a 17° Fiesta de Premiación Anual del Ajedrez, entregando premios a las personalidades destacadas del ajedrez argentino. Allí, se distinguió a la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre como la mejor de Argentina durante el año 2024.

En el 2021 por impulso del intendente Julio Zamora se creó la Escuela Municipal de Ajedrez Tigre para promover el deporte en la comunidad con talleres libres y gratuitos. Actualmente, concurren más de 13.000 alumnos en instituciones como polideportivos, merenderos, escuelas, centros de integración social, bibliotecas, clubes y centros comunitarios.