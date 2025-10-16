Mereció algo mejor en Gualeguay

Juan Cartolano fue protagonista de la Senior Nacional en la RMC Final Argentina, disputada en Gualeguay. El piloto de Nordelta mostró un buen ritmo, se repuso a un golpe en la primera final y cerró el evento con un positivo desempeño en el prestigioso certamen.

Juan Cartolano fue uno de los protagonistas de la Senior Nacional en la RMC Final Argentina, desarrollada en el kartódromo “Jorge Frare” de Gualeguay, Entre Ríos.

Representando a Nordelta, Buenos Aires, completó un fin de semana intenso donde buscó desde los inicios concretar sus aspiraciones a obtener el cupo al evento mundialista de Rotax. Luego de medirse con los demás exponentes del país y la región, consiguió redondear el fin de semana con una buena clasificación y una óptima recuperación en la última final.

El viernes, tras un inicio con complicaciones en la puesta a punto, logró destacarse en la primera clasificación con el 8° mejor tiempo, demostrando una rápida adaptación al trazado entrerriano.

“Estuvimos muy complicados al principio para la puesta a punto del auto. Lo pudimos encontrar y logramos quedar 8° en la clasificación. Es un circuito muy lindo, pero a la vez muy difícil, sobre todo para tratar de remontar, así que espero que nos vaya mejor en lo que queda”, explicó el piloto bonaerense, confiado en sus posibilidades para el resto del evento.

El sábado presentó un panorama con contrastes. En la Final 1, un incidente en la largada lo dejó fuera de competencia sin completar vueltas, pero se recuperó con una gran actuación en la Final 2, en la que escaló hasta el P5, mostrando su ritmo y competitividad.

“Fue un buen sábado. En las clasificaciones nos faltó suerte. Fuimos rápidos en las finales. En la primera, nos chocamos en la largada, pero en la segunda fuimos muy rápidos y logramos remontar hasta el 5°. El domingo esperamos quedar lo más adelante posible en la clasificación para tener más chances en la final”, resumió.

El domingo, Cartolano mantuvo su protagonismo en la pelea por los puestos de vanguardia. Clasificó 7° y, en la final, llegó a ubicarse entre los cuatro primeros en los primeros giros, aunque un toque lo retrasó hasta el fondo del pelotón. Desde allí, protagonizó una buena remontada hasta el P12, mostrando nuevamente su capacidad de recuperación.

“Tuvimos una buena tercera clasificación, quedamos 7°. Teníamos más para dar. En las primeras vueltas veníamos entre las primeras 4 posiciones, pero tuvimos un toque que nos dejó últimos. Pudimos remontar hasta el 12° lugar. No logramos el objetivo. Veníamos por el cupo, sabíamos que teníamos chances de conseguirlo, pero no tuvimos suerte”, contó el piloto, quien cerró la fecha con la satisfacción de haber peleado entre los referentes de la divisional.

Al finalizar su participación, expresó su gratitud hacia quienes lo acompañan: “Quiero agradecer a toda mi familia, especialmente a mi papá, a Solid, todo el equipo Ibarra Competición, a Sebastián Ibarra, y a todos los que me apoyan”.

Juan Cartolano completó su actuación en el P16 de la Senior Nacional, sumando 26 puntos en el clasificador final del torneo, tras la aplicación de los descartes reglamentarios. Su próxima cita junto a la categoría será el 15 y 16 de noviembre, en el kartódromo de Baradero, por el Evento #4 del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires.

RMC FINAL ARGENTINA 2025

Kartódromo “Jorge Frare”, Gualeguay (Entre Ríos)

SENIOR NACIONAL

Clasificación 1: 1. Manta, Nicolás 44.324

Carrera 1: 1. Ibarra, Martín (ARG), 2. Plocher, Pablo (ARG), 3. Manta, Nicolás (ARG), 4. De León, Máximo (ARG), 5. Cipollone, Mateo (ARG), 6. Druetto, Franco (ARG), 7. Fazzari, Carmelo (ARG), 8. Carmona, Ciro (ARG), 9. De Volder, Joaquín (ARG), 10. Sauco, Juan P. (ARG), 11. Destefanis, Catalina (ARG), 12. Villa, Valentín (ARG), 13. Cartolano, Juan (ARG), Nc. Schioppa, Fausto (ARG), Nc. Ferrer, Marcos (ARG), Nc. Trani, Giuliano (ARG), Nc. Garay, Tiziano (ARG), Nc. Urtubey, Lucas (ARG), Nc. Cabrera, Santiago (URU), Sv. Becerra, Valentín (ARG), Sv. Coccaro, Franco (ARG), Sv. Valle, Joaquín (ARG), Sv. Orchese, Nicolás (ARG).

Clasificación 2: 1. Ibarra, Martín 44.823

Carrera 2: 1. Ibarra, Martín (ARG), 2. Plocher, Pablo (ARG), 3. Cabrera, Santiago (URU), 4. Becerra, Valentín (ARG), 5. Coccaro, Franco (ARG), 6. De León, Máximo (ARG), 7. Cipollone, Mateo (ARG), 8. Valle, Joaquín (ARG), 9. Schioppa, Fausto (ARG), 10. Manta, Nicolás (ARG), 11. Cartolano, Juan (ARG), 12. Ferrer, Marcos (ARG), 13. Trani, Giuliano (ARG), 14. Druetto, Franco (ARG), 15. Destefanis, Catalina (ARG), 16. Carmona, Ciro (ARG), 17. Fazzari, Carmelo (ARG), 18. Villa, Valentín (ARG), 19. Sauco, Juan P. (ARG), 20. Garay, Tiziano (ARG), 21. Urtubey, Lucas (ARG), Nc. Orchese, Nicolás (ARG), Ex. De Volder, Joaquín (ARG).

Clasificación 3: 1. Schioppa, Fausto 44.153

Carrera 3: 1. Schioppa, Fausto (ARG), 2. Valle, Joaquín (ARG), 3. Coccaro, Franco (ARG), 4. De León, Máximo (ARG), 5. De Volder, Joaquín (ARG), 6. Manta, Nicolás (ARG), 7. Garay, Tiziano (ARG), 8. Trani, Giuliano (ARG), 9. Druetto, Franco (ARG), 10. Carmona, Ciro (ARG), 11. Cabrera, Santiago (URU), 12. Destefanis, Catalina (ARG), 13. Becerra, Valentín (ARG), 14. Orchese, Nicolás (ARG), 15. Sauco, Juan P. (ARG), 16. Plocher, Pablo (ARG), 17. Cartolano, Juan (ARG), 18. Villa, Valentín (ARG), 19. Ibarra, Martín (ARG), Nc. Cipollone, Mateo (ARG), Nc. Ferrer, Marcos (ARG), Nc. Fazzari, Carmelo (ARG), Nl. Urtubey, Lucas (ARG).

Campeonato Extraoficial: 1. Ibarra, Martín (ARG) 63 – 2v (Campeón) , 2. Schioppa, Fausto (ARG) 52 – 1v, 3. De Volder, Joaquín (ARG) 51, 4. De León, Máximo (ARG) 50, 5. Cipollone, Mateo (ARG) 47, 6. Cabrera, Santiago (URU) 46, 7. Coccaro, Franco (ARG) 45, 8. Valle, Joaquín (ARG) 40, 9. Manta, Nicolás (ARG) 39, 10. Plocher, Pablo (ARG) 36, 11. Fazzari, Carmelo (ARG) 35, 12. Druetto, Franco (ARG) 33, 13. Becerra, Valentín (ARG) 32, 14. Carmona, Ciro (ARG) 30, 15. Trani, Giuliano (ARG) 28, 16. Cartolano, Juan (ARG) 26, 17. Sauco, Juan P. (ARG) 25, 18. Villa, Valentín (ARG) 20, 19. Destefanis, Catalina (ARG) 19, 20. Orchese, Nicolás (ARG) 19, 21. Urtubey, Lucas (ARG) 17, 22. Garay, Tiziano (ARG) 15, 23. Ferrer, Marcos (ARG) 12.

Fotos: Juan P. Casella