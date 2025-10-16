Se renueva la iluminación de los túneles vehiculares para mejorar la visibilidad

El Municipio continúa trabajando en el recambio a tecnología LED de las luminarias en distintos túneles del distrito, para mejorar la visibilidad y la seguridad vial generando a su vez mayor eficiencia energética.

El Municipio de San Isidro ya renovó más de 120 luminarias en los principales túneles del distrito. Estos trabajos son desarrollados en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, para optimizar y modernizar el sistema de alumbrado en todo el partido, con el objetivo de brindar mayor seguridad a peatones y conductores, reducir el consumo eléctrico y contribuir al cuidado del ambiente.

Durante los últimos meses se realizaron trabajos en el túnel de Varela, donde se colocaron 8 reflectores de 30W dentro del túnel, caracterizados por su eficiencia energética y vida útil, y 4 farolas de 140W en el exterior, optimizando tanto el ingreso como la salida de los vehículos; se continuó con el túnel de las Cuatro Barreras, con la renovación de 60 proyectores de 80W, reemplazando equipos antiguos por nueva tecnología LED de bajo consumo; en el túnel de Boulogne, se instalaron 44 proyectores de 80W, que aportan una iluminación más potente y uniforme en todo el tramo subterráneo; en el túnel en calle Lasalle (Tren de la Costa), se colocaron en total 10 luminarias de 50W y se agregaron luminarias en la entrada del túnel del lado de Libertador y, por último, en el túnel La Calandria, se instalaron dos luminarias dentro del túnel y se colocaron otras luminarias en los accesos —dos en cada extremo—, mejorando así la iluminación en las zonas de entrada y salida. Las obras seguirán ejecutándose en los otros 7 túneles del distrito.

De esta manera San Isidro logra menor consumo energético y económico, una vida útil más prolongada de los artefactos LED, que otro tipo de dispositivo convencional, menos mantenimiento y reemplazos, y proporcionan una luz más brillante y uniforme.

Además, se está llevando adelante el reemplazo de luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana, utilizando tecnología LED para generar mayor seguridad y modernizar el sistema lumínico.