Kicillof y Kreplak recorrieron la sala de mamografía del Hospital Petrona V. Cordero  

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, expusieron las líneas de trabajo que promueve la Provincia para la prevención de esta enfermedad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero. Fue en el marco de las campañas de concientización que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

En ese marco, Kicillof destacó que “a partir de la recomendación que surgió de estudios científicos muy serios, la provincia de Buenos Aires ha ampliado el rango etario para los controles vinculados al cáncer de mama, que es una de las causas más relevantes en la muerte de mujeres”. “No fue una decisión que hayamos tomado en el vacío, sino el resultado de un trabajo de inversión que llevamos adelante desde el primer día para ampliar las capacidades de nuestro sistema de salud”, añadió.

En ese sentido, durante la jornada se expusieron los avances en políticas públicas destinadas a la prevención de la enfermedad. Entre ellas, se destacó la ampliación de la edad para realizar controles mamográficos a mujeres sin antecedentes personales o familiares de cáncer de mama: los mismos comienzan a realizarse desde los 40 años -10 años antes de lo que se venía practicando- y hasta los 75 años.

Por su parte, Kreplak afirmó: “El cáncer de mama es la principal causa de cáncer en las mujeres de la Provincia y del país, por eso desde que iniciamos la gestión diseñamos un plan de trabajo para contar con más inversión y una mayor capacidad de diagnóstico precoz”. “Gracias a la compra de nuevo equipamiento y el fortalecimiento del sistema de salud bonaerense, podemos aumentar la población destinada a los estudios correspondientes: esto no es otra cosa que generar una mejor expectativa de vida”, añadió.

“Estamos teniendo un incremento enorme de las prestaciones de salud pública porque desde que llegó Javier Milei son cada vez menos las personas que pueden atenderse en el sector privado”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Aún cuando nos quiten ilegalmente los recursos que nos corresponden, nosotros tenemos una predisposición permanente para dar respuestas: en la Provincia es el Estado presente el que brinda atención y cuidados para prevenir enfermedades”.

La sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero cuenta con uno de los 22 nuevos mamógrafos entregados por el Gobierno provincial desde 2019. En tanto, durante la semana actual el hospital llevará adelante distintas actividades de concientización, consultas médicas y una “Maratón de Mamografías” gratuitas sin turno previo.

Al respecto, el intendente Andreotti remarcó: “Estamos muy agradecidos porque, en un contexto tan adverso para el país, en el que el Gobierno nacional no destina recursos para el bienestar de nuestros vecinos, contamos con una Provincia que sigue invirtiendo para fortalecer el sistema público de salud”. “Aquí las obras no se han detenido: estamos avanzando con el último tramo de los trabajos en la terapia pediátrica, que va a transformar la atención y los cuidados en San Fernando”, indicó.

Por último, Kicillof resaltó: “Es muy grave que el Gobierno nacional ataque al Instituto Nacional del Cáncer y deje de distribuir vacunas y medicamentos: Javier Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones y sus responsabilidades son con el pueblo argentino”.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino; la directora del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), Marina Pifano; el director del hospital, Juan Delle Donne; el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini; y la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente municipal, Eva Andreotti.