Autoridades del Municipio de Tigre ratificaron el compromiso con los jubilados y acompañaron al centro “Juntos por los Troncos” en su 9° aniversario

En un clima de celebración, representantes comunales participaron del evento para acompañar a los directivos, socios y socias de la institución, situada en la localidad de Troncos del Talar.

En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre de Tigre acompañó a la comunidad del centro de jubilados “Juntos por los Troncos” en su 9° aniversario. La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó de la actividad y reafirmó el compromiso de la gestión local con los adultos de la tercera edad.

“Apoyamos y queremos a los adultos mayores. Desde el Municipio de Tigre estamos siempre fortaleciendo a los centros de jubilados, espacios que son de encuentro, amistad y unión. Aquí se gestan muchos proyectos y siempre la comuna acerca distintas políticas públicas para que puedan aprender y divertirse”, destacó la secretaria.

En la actividad – de la que también participó la concejala Cecilia Ferreira – se desarrolló en horas del mediodía con un almuerzo. Las autoridades comunales pudieron dialogar con la presidenta, Dora Villavicencio, sobre las problemáticas actuales del barrio y la compleja situación económica que atraviesa la población de la Tercera Edad.

“Tenemos actividades de aquagym, porcelana, yoga y teatro, entre otras. Llegué a este espacio porque soy del barrio. Dialogamos con la presidenta del centro de jubilados y comenzamos a integrarnos al grupo con el que también realizamos diferentes viajes a Córdoba, Mar del Plata y Mendoza”, señaló Graciela, representante del centro.