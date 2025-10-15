San Onofre. ¡Conozca su historia en esta nota!

Significa: “el que es continuamente bueno” (nació alrededor del año 320 en Etiopía. Murió en torno al año 400,quizás en Siria) Es un santo muy honrado y recordado hoy en día por la iglesia católica y por los cristianos coptos. Su festividad es el 12 de junio.

Para muchos, San Onofre está vinculado a las personas solitarias, con algún tipo de adicción o que simplemente desean adquirir una vivienda digna. Sin embargo, sus fieles acuden en oración a él, en busca de múltiples soluciones a sus problemas.

Siguiendo el ejemplo de san Juan Bautista, vivió como ermitaño por 60 años en el desierto para acercarse a Dios, hoy es patrono de los trabajos

Quizá no has escuchado mucho de este santo y, analizando su vida, no es extraño, aunque sea venerado tanto por la Iglesia católica como la copta.

Hay ciertos países, como Venezuela, donde su veneración está muy arraigada (aunque pase como con José Gregorio Hernández que, lamentablemente, también a algunos lo han utilizado para ritos de santería que nada tienen que ver con la religión o su elección de vida sencilla), ya que es un gran intercesor en cuestiones laborales y aquellos que no tienen comida.

Se cree que era hijo de algún príncipe abisinio, persa o egipcio y que, siendo un adolescente, un día salió de su palacio y se dio cuenta de que su pueblo tenía grandes carencias.

Viendo la pobreza, la enfermedad y la angustia ante sus propios ojos, rechazó todas sus riquezas terrenales para irse a vivir a un monasterio de Hermópolis, en pleno desierto de la Tebaida egipcia, en favor de la oración y meditación junto a otros 100 hermanos.

Allí se hizo muy devoto del profeta san Elías y de san Juan Bautista, el santo de los eremitas, en quien se inspiró para retirarse definitivamente al desierto para vivir como ermitaño durante 60 años hasta su muerte.

Sólo se alimentaba de dátiles y agua de una palma que tenía cerca. No tenía ropa, así que su cuerpo era cubierto con hojas y con sus propios largos cabellos y barba. Sumamente flaco y desprolijo, no tenía una imagen muy agraciada.

Esta historia se conoce gracias a una de las memorias de san Pafnucio, el Asceta, quien también había tomado la decisión de vivir como ermitaño en el desierto egipcio y un día, sin comida y agua, se encontró con san Onofre, a quien en un principio hasta confundió con una bestia por su aspecto:

“Tenía un aspecto aterrador, peludo sobre todo su cuerpo, con una falda hecha de hojas. Cuando se acercó a mí, me asaltó el terror y temí que pudiera matarme. Corrí hasta lo alto de una colina, pero él se acercó hasta donde yo estaba, se agachó, miró hacia mí y dijo: ‘Baja y ven donde mí, hombre santo, porque yo soy un hombre que vive como tú en esta soledad desolada por el amor de Dios’”. Según san Pafnucio, su ángel de la guarda, a través de un cuervo, también a veces le llevaba un poco de pan y agua a la cueva donde moraba en las tardes, y la Eucaristía los sábados y domingos.

El 12 de junio es el día de su veneración y aunque inicialmente se le invocaba para que nunca faltase el pan de cada día en los hogares cristianos, con los años también se le hicieron peticiones laborales por considerar que el desempleo es una de las principales causas de la escasez de comida en muchas casas. Además, es patrono de varias ciudades como Múnich (Alemania) y del Principado de Mónaco.

Así que bien sea que te hayas quedado sin empleo, particularmente en estos tiempos de pandemia donde tantas empresas han tenido que reducir su personal o cerrar sus puertas, o que estás descontento con el que tienes y deseas que la situación mejore o conseguir otro, no dejes de rezarle con fe algunas de estas oraciones a san Onofre:

Oraciónes a San Onofre

1

Glorioso San Onofre, a quien he escogido como mi protector particular y en quien tendré absoluta confianza, concédeme la dicha de experimentar los saludables efectos de tu poderosa intersección con nuestro Dios.

En tus manos deposito todas mis necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección (hacer la petición).

Alcánzame, pues, este favor y todas las demás gracias necesarias para librarme de pecado y conseguir la salvación de mi alma. ¡Amén! (Rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

2

Glorioso San Onofre, a quien he escogido por mi Patrono y Modelo particular, y en quien tengo absoluta confianza; concededme que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intercesión, para con Dios.

En tus manos deposito todas las necesidades y en particular, la que hoy pongo bajo tu protección. Alcanzadme pues, éste favor, si me conviene, y todas las demás gracias necesarias para liberarme del pecado, y conseguir mi propia salvación, y aún mi santificación. Amén

3

¡Oh misericordioso San Onofre! Acudo a ti implorando la verdad, puesto que ayudas a los más necesitados. Tú que desde Roma, aprendiste de Nuestro Padre a redimir tus pecados, en Santa devoción, mientras suplicabas por tres deseos otorgados. Ahora yo acudo a ti, solicitando tu misericordia. En tu fe, socorres a solteros y a casados, ampárame y líbrame del dolor y acude en mi ayuda.

4

¡Oh misericordioso San Onofre!, a través de las cinco heridas de Jesucristo, te invoco para

que me socorras y permitas que mi súplica (Mencione aquí lo que desea conseguir), se haga realidad. Venerable Santo, en el nombre de Jesús, que sufrió en la Cruz, en pasión y muerte por sus fieles, te doy las gracias por cumplir mi petición Amén.

5

Glorioso San Onofre, que por la Divina Providencia fuiste santificado, hoy estás en el círculo de la Providencia Divina, confesor de sus verdades, consolador de los afligidos. Tú, a las puertas de Roma, viniste a encontrar a mí Señor Jesucristo, y la gracia pediste de no pecar, así como Tú le pediste tres, yo os pido cuatro. Mi glorioso San Onofre, pido que me hagas esta limosna para que yo pueda vivir bien. Tú que fuiste padre de los solteros, sed también padre mío. Tú que fuiste padre de los viudos, sed también padre mío. Tú, que fuiste padre de los casados, sedlo también mío. Glorioso San Onofre por Nuestro Señor Jesucristo, por su madre santísima, por las cinco llagas de Jesús, por los siete dadores de Nuestra Santísima Madre María; por las santas almas benditas; por todos los Angeles y Santos del Cielo y de la Tierra. Os pido que me concedas la gracia que voy a pedir (se pide lo que se desea).

Mi glorioso San Onofre, por la Sagrada Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la Santa Cruz que murió, por la sangre que derramó, por San Antonio, por San Francisco de Asís, os pido que atiendas estas gracias que tanto necesito y espero que seré servido en el espacio de 40 días; oyendo que dijisteis con vuestra Sagrada boca. Amen.

Quien tenga esta oración no tendrá hambre, sed ni disgustos. Y no padecerá angustias ni le faltará el dinero.

Rezar 9 Padres Nuestros. Ave María y Gloria