Manejaba alcoholizado y protagonizó un siniestro vial en Don Torcuato: chocó de frente contra un móvil del COT

El accidente ocurrió en el cruce de Ruta 202 y Quintanilla y quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre. El vehículo, que conducía la persona involucrada, colisionó contra la patrulla que circulaba en sentido contrario. No hubo heridos de gravedad.

En la localidad de Don Torcuato, un conductor que manejaba alcoholizado impactó de frente contra un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) que se encontraba llevando a cabo la recorrida correspondiente. Las cámaras municipales registraron el choque que ocurrió en horas de la mañana.

El siniestro sucedió sobre la Ruta 202 y la intersección de la calle Quintanilla. El conductor de un automóvil perdió el control, cruzó a la mano contraria e impactó de frente a una patrulla del COT.

Agentes de Tránsito y bomberos voluntarios arribaron para trabajar en el siniestro. Posteriormente, se le realizó el control de alcoholemia correspondiente al conductor, el cual arrojó un resultado positivo de 1.6 g/l de alcohol en sangre. Pese al fuerte impacto, ninguno de los involucrados en el choque debió ser trasladado a un centro de salud.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.